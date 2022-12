Müsel spielt lieber für Borussias U23, als Urlaub zu machen Der 23-Jährige wird auch zum Jahresabschluss der einzige Profi aus dem Bundesligateam sein, der Eugen Polanskis Mannschaft gegen Düren verstärkt.

Borussia Mönchengladbachs U23 bewegt sich in großen Schritten auf die Winterpause zu, am Samstag (14 Uhr) steht gegen den 1. FC Düren das letzte Spiel in diesem Jahr an. Während das Nachwuchsteam also noch voll im Ligabetrieb ist, verbringt die Bundesligamannschaft wegen der WM-Pause ihre letzten Urlaubstage. Deshalb muss Trainer Eugen Polanski weitestgehend auf Profi-Unterstützung verzichten. Einzig Torben Müsel ist aktuell weiterhin bei der U23 dabei – und das aus eigenem Antrieb. „Er ist auf die Lizenzmannschaft zugegangen und hat den Wunsch geäußert, seine WM-Pause bei uns zu nutzen, um im Rhythmus zu bleiben. Dem Wunsch sind wir gerne gefolgt. Bei den Leistungen, die er gerade bringt, ist es top für ihn und für uns“, sagt Polanski.

Müsel wechselte 2018 vom 1. FC Kaiserslautern nach Gladbach und kam seitdem lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Vorrangig war er für die U23 im Einsatz. Nach seiner Leihe zum belgischen Erstligisten KAS Eupen in der vergangenen Rückrunde ist der 23-Jährige zurück bei Borussia. „Zu Beginn der Saison hatte er es ohne regelmäßige Spielpraxis schwerer. Jetzt hatte er vier Spiele in Folge, Samstag folgt das fünfte“, sagt Polanski.

In den vergangenen vier Spielen stand Müsel von Anfang an auf dem Platz, traf gegen den 1. FC Kaan-Marienborn zum 2:0 und war auch bei der Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen ein offensiver Fixpunkt. „Man merkt, dass er zurecht in den Profikader gehört. Er ist fußballschlau, sehr stark am Ball und erkennt Räume gut“, lobt Polanski, der in den Einsätzen des Profis eine Win-Win-Situation sieht: „Er hilft uns für den Fußball, den wir spielen wollen. Aber am meisten hilft es ihm natürlich, dass er zeigen kann, dass er ein sehr guter Fußballer ist.“ Den Urlaub nachholen wird Müsel indes nicht, der Offensivmann steigt nahtlos in die Vorbereitung der Profis ein.

Ob Müsel in der Rückrunde zu weiteren Einsätzen in der Bundesliga kommt, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, dass die guten Leistungen in der Reserve nicht ungesehen bleiben. Das Trainerteam der Profis steht im engen Austausch mit jenem der U23. „Der Austausch wird von beiden Seiten eingefordert. Edmund Riemer als Co-Trainer der Profis schaut sich viele Spiele an. Dazu gebe ich als verantwortlicher Trainer der U23 meine Einschätzung ab“, erklärt Polanski.