Münzt Mehring Aufwärtstrend in ersten Dreier um?

„Für mich gehört Tawern in die Top fünf. Das ist eine körperlich robust agierende Mannschaft, die auch spielerische Qualitäten mitbringt und mit Pascal Hurth und Idris Lataev herausragende Stürmer hat“, sagt FSV-Trainer Patrick Zöllner. Nicola Rigoni muss wegen einer Muskelverletzung passen. Dafür kehrt Fabian Wey in den Kader zurück. Nach einer Operation am Finger könnte Moritz Hannappel sein Comeback geben. „Wenn wir konsequenter beim Klären von Defensivaktionen und im Mittelfeld präsent sind, können wir punkten“, vertraut Tawerns Coach Benny Leis der Spielstärke und Widerstandsfähigkeit seines Teams. Jonas Krista ist im Kurzurlaub. Tobias Düpré, Tristan Reger und Jonathan Konrad sind nach Urlaubsrückkehr wieder Startelfoptionen. Fraglich ist Pascal Hurth (Oberschenkelprobleme).

„Ellscheid ist eine brutal unbequeme Mannschaft, die auf die zweiten Bälle und früh ins Pressing geht. Nach den zuletzt sehr positiven Auftritten wollen wir den dritten Sieg in Serie feiern, benötigen dafür aber 100 Prozent von allen“, lässt Schweichs Trainer Thomas Schleimer durchblicken. Jens Schneider ist nach Urlaubsrückkehr wieder an Bord, Marc Pitsch dagegen fraglich (Gürtelrose). Mit der Empfehlung von zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen und der zumindest rund eine Stunde lang sehr gelungenen Vorstellung beim 2:6 im Rheinlandpokal gegen den FC Bitburg reisen die Alfbachtaler an. „Schweich ist ein richtig guter Gegner, gerade zu Hause. Wenn wir es schaffen, 90 Minuten so wie gegen Bitburg zu spielen, können wir die Mosella ärgern“, meint Spielertrainer Markus Boos. Erik Zens, Bennet Stölben und Emilio Schüller fehlten zuletzt erkrankt und werden nun zurückerwartet.

SG Wiesbaum – SV Sirzenich (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

Gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Sirzenich vertraut Wiesbaums Trainer Alexander Volk der Steigerungsfähigkeit seiner Mannschaft. „Nicht wir, sondern Sirzenich steht unter Druck. Für sie ist es ein Muss, für uns eine Chance. Wir möchten aggressiv, diszipliniert und mutig auftreten und werden da sein, wenn der Gegner einen Fehler macht.“ Langzeitverletzt fehlen Rafael Ismailov, Janek Kill und Julian Bauer. Mit enormem Selbstvertrauen reist Sirzenich in die Vulkaneifel. „Über eine stabile Defensive als Fundament und eine effektive Chancenverwertung können wir auch dort dreifach punkten“, wollen Trainer Tillmann Schweitzer und der SVS die Serie von acht Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Moritz Stemper kehrt aus dem Urlaub zurück, Tobias Geib ist unterdessen verreist.

SG Zewen – SV Lüxem (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Für Zewens Trainer Dominik Wintersig geht es gegen den Rangelften aus Lüxem darum, eine Reaktion auf zuletzt zwei Niederlagen und zwölf (!) Gegentreffer zu zeigen: „Wir müssen schnellstens lernen, uns zu wehren. Ich erwarte ein enges Duell gegen einen spielerisch guten Gegner.“ Aufgrund von diversen Verletzungen müssen Veton Saliji, Kevin Noll und Dennis Thon passen. Lüxems Trainer Nico Hubo fordert, die gute Leistung aus der ersten Halbzeit gegen Tarforst (1:4, nachdem es bis zur 83. Minute noch 0:1 stand) zu bestätigen: „Bei einer weiteren Niederlage sind wir ganz dick unten drin. Das muss jedem bewusst sein. Wir möchten schnell ins Spiel finden und früh in Führung gehen.“ Nick Stülb fällt wegen einer Zerrung aus.

SV Mehring – SG Geisfeld (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Mehringer Lay)

Aufgrund der aufsteigenden Tendenz geht Mehring favorisiert in die Partie. „Wir wollen auf die gute Leistung aus dem Spiel bei der SG Ruwertal aufbauen (3:3) und endlich den ersten Dreier holen. Dazu sollte aber jeder nochmals eine Schippe drauflegen“, fordert Mehrings Spielertrainer Simon Monzel. Carsten Cordier (Operation am Innenband, Riss am Knochen) ist weiterhin außen vor. Nico Scholtes fehlt rotgesperrt. Eventuell sind Johannes Diederich, Matija Jankulica, Nico Stadtfeld und René Linster wieder Optionen für die Startelf. Kopfzerbrechen bereitet Geisfelds Trainer Björn Probst die derzeitige Anfälligkeit in der Defensive. Zuletzt mussten die Hochwälder 19 Gegentreffer aus den vergangenen vier Partien hinnehmen. „Wir alle wissen, was in Mehring auf dem Spiel steht. Das klare Ziel muss es sein, dieses Spiel zu gewinnen“, unterstreicht Probst.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Mülheim-Kärlich II (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasen Leudersdorf)

Gegen den zweiten Anzug des Rheinlandligisten brauchen die Ahbacher wieder mehr Stabilität. Nach der 0:5-Abreibung bei Schlusslicht FC Urbar betont Trainer Roger Stoffels: „Es geht immer wieder um die gleichen Dinge: Wir brauchen gegen Mülheim-Kärlich Mentalität, Einsatz, Laufbereitschaft und Emotionalität, müssen aggressiv, hungrig und gierig sein, wollen aber auch spielerische Lösungen finden. Wir möchten weiter beharrlich im Training arbeiten, um konstantere Leistungen auf den Platz zu bringen.“ Jan Müller ist wieder eine Option für die Startelf.

Partien während der Woche:

SV Schleid – SG Saartal Irsch (Mi.) ⇥1:2 (0:1)

In einer vorgezogenen Partie entführte die SG Saartal in Schleid mit dem 2:1 die Punkte. Dominik Lorth nutzte nach einer Viertelstunde einen Abpraller zur Gästeführung. Nils Scholtes traf für Schleid nur den Pfosten. Auch nach dem Wechsel hatte Schleid ein Chancenplus, als Robin Braun mit einem Volleyschuss knapp übers Lattenkreuz schoss. Fabian Breuer verpasste aus sechs Metern den Ausgleich, als SG-Torwart Maxi Wirkus großartig parierte. Nach einem Foul von Mathis Britz an Lennard Wagner erzielte der Gefoulte vom Elfmeterpunkt aus das 2:0 für die Elf von Trainer Peter Schuh. In der Folge hätte die Saartal-SG den Sack früher zumachen können. Nach Vorarbeit von Breuer machte es Scholtes mit dem 1:2 wieder spannend (85.). Nach grobem Foulspiel sah Schleids Jonah Armpriester in der Nachspielzeit die Rote Karte. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Es war aber in der ersten Halbzeit oft zu ungenau. Das 0:2 fiel zu einem völlig ungünstigen Zeitpunkt“, kommentierte Schleids Trainer Taner Weins. Saartal-Sportchef Philip Kramp konstatierte, dass „wir mit dem knappen Sieg sehr froh sind und die Mannschaft den aktuell guten Lauf fortsetzen konnte. Langsam bekommen wir Konstanz rein“.

SV Niederemmel – SG Franzenheim (Do.) ⇥4:0 (2:0)

Nachdem die Gäste gute Möglichkeiten in der Anfangsphase ausgelassen hatten, markierte Eric Hagen nach einer Seitenverlagerung von Thomas Dienhart aus zentraler Position die Führung (10.). Zwölf Minuten später legte Jacob Grüner nach Eckball von Maxi Schäfer nach. Franzenheim war in Hälfte zwei griffiger, doch ein Doppelschlag binnen sechs Minuten bedeutete die Vorentscheidung zugunsten des SVN: Grüner traf zum 3:0 (53.) und Schäfer machte nach einem Foul an Benedikt Vogedes per Foulelfmeter noch das 4:0 (59.). Grüner sowie Franjo Orsolic hätten das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. Der aufgrund einer Grippe fehlende SVN-Coach Sascha Kohr, der sich von Christoph Kettern an der Seitenlinie vertreten ließ, meinte: „Es war wohl ein verdienter Sieg, der einen Tick zu hoch ausgefallen ist. Auch spielerisch muss das überzeugend gewesen sein. Entscheidend war die starke Teamleistung.“ SG-Trainer Thomas Werhan zeigte sich enttäuscht: „Da war sehr ernüchternd für uns gegen eine Mannschaft aus Niederemmel, die ebenfalls ersatzgeschwächt war. Es war insgesamt ein blutleerer Auftritt, der so nicht zu akzeptieren ist.“