Münsters U21 nutzt Chancen eiskalt – Ahlen bleibt offensiv harmlos

– Foto: vibedmarketing

Die Zweitvertretung des SC Preußen Münster hat sich am Dienstagabend im Nachholspiel der Oberliga Westfalen souverän durchgesetzt. Gegen Rot Weiss Ahlen feierte das Team von Trainer-Duo Yannick Bauer und Daniel Feldkamp einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Heimerfolg und präsentierte sich dabei über weite Strecken trotz des jungen Alters als reifere und zielstrebigere Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert. Münster agierte druckvoll und nutzte eine weitere Gelegenheit konsequent aus. Emanuel De Lemos erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und setzten Ahlen früh unter Druck. Die Gäste fanden offensiv kaum Lösungen und kamen nur selten in gefährliche Zonen. Münster hingegen suchte immer wieder den Weg nach vorne und belohnte sich kurz vor der Pause: der erst im Februar 18 Jahre alt gewordene Ben Leiter, der sich noch im ersten A-Junioren-Jahr befindet, brachte seine Farben nach einer Flanke von Niklas Varelmann per Kopf in der 40. Minute verdient in Führung.

Ahlen versuchte im Anschluss zwar, mehr Zugriff auf die Partie zu bekommen, blieb im letzten Drittel jedoch zu ungefährlich. Die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ kaum klare Torchancen zu. Spätestens mit dem dritten Treffer war die Partie entschieden: Erneut war es Leiter, der in der 73. Minute nach einer Flanke von Till Hausotter per Kopf zuschlug und seinen Doppelpack schnürte.

In der Schlussphase verwaltete Münster II die Führung souverän und brachte den klaren Erfolg ohne größere Probleme über die Zeit. Unterm Strich ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die ihre Chancen effizient nutzten und defensiv kaum etwas zuließen.

Die Preußen haben bekanntlich die Regionalliga-Lizenz nicht beantragt, dürften aber durchaus in der Lage sein, den bereits nach hinten zementierten Platz 5 noch zu verbessern. Die Wersekicker dagegen bleiben tief im Tabellenkeller und haben mit fünf Auswärtsspielen sowie nur noch zwei Heimspielen ein dickes Brett zu bohren, um den Abstiegsplatz, den sie seit dem 14. Spieltag belegen, am Ende tatsächlich noch zu verlassen.

SC Preußen Münster II – Rot Weiss Ahlen 3:0

SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Bennet Eickhoff (85. Adrian Delmoni), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Ben Kronenberg (71. Till Hausotter), Benjamin Hormann Evers, Lukas Herb (76. Moritz Krause), Tidiane Gueye, Mikail Demirhan, Emanuel De Lemos (71. Ryan Acar), Ben Leiter - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer

Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Emro Curic (90. Aristote Lufuankenda), Gideon Guzy (80. Tim Breuer), Keleb Nwubani, Oktay Dal (80. Kilian Hornbruch), Fabian Holthaus, Ben Binyamin (70. Louis Krieg), Jan Holldack, Aaron Osei Bonsu, Bernad Gllogjani, Marc Heider (80. Davin Wöstmann) - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Dortmund) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Ben Leiter (40.), 2:0 Emanuel De Lemos (51.), 3:0 Ben Leiter (73.)