Münster voller Zuversicht vor dem Start Landesliga Rhein-Neckar +++ Zuzenhausen II beginnt am Sonntag bei der SpVgg 06 Ketsch +++ "Glaube die haben mehr Bammel vor uns als wir vor ihnen" von red. · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Zuze II (schwarz) startet am Sonntag in Ketsch das Unternehmen Klassenerhalt. – Foto: Rainer Jacksch

Zu Beginn der Vorbereitung strahlte Christoph Münsten riesengroßen Optimismus aus. Daran hat sich nichts geändert. "Ich bin weiterhin voller Überzeugung nach einer intensiven Vorbereitung mit einer insgesamt guten Trainingsbeteiligung", sagt der Trainer des FC Zuzenhausen II vor dem ersten Spieltag der neuen Landesliga-Saison 2026/27 bei der SpVgg 06 Ketsch am Sonntag um 15 Uhr.

Der Double-Sieger aus dem Sinsheimer Kreis startet mit einer gesunden Mischung aus Euphorie und Respekt vor der Konkurrenz. Der Auftrag dabei ist klar: Im dritten Anlauf nach 2009/10 sowie 2023/24 soll dieses Mal unbedingt der Klassenerhalt gelingen. Dabei wollen die Grün-Weißen nicht von ihrer Spielidee abweichen, wie der Trainer erläutert: "Das, was uns letztes Jahr den Erfolg gebracht hat, wollen wir wieder auf den Platz bringen. Das kann ich bei unserer sportlichen Qualität auch verlangen." Der ohnehin stark bestückte Meisterkader hat mit den ehemaligen Kickern aus der Ersten, Sidney Fellhauer, Marcel Erhard sowie Jacques Zimmermann erfahrene Unterstützung erhalten und weist somit ein Gerüst auf, auf das sich sehr gut aufbauen lässt. Die Grundlagen für eine möglichst erfolgreiche Saison über dem Abstiegsstrich sieht Münkel somit ausreichend gelegt: "Die ersten drei Vorbereitungswochen hatten hauptsächlich Fitnessinhalte, danach ging es immer mehr in Richtung Feinschliff, sodass wir zum ersten Spiel top vorbereitet sind."