Münster und Greven souverän, Aufsteiger starten stark

Dass die Teams der Bezirksliga 12 dieses Jahr qualitativ besonders nah beieinander liegen wurde schon des Öfteren angedeutet. Die hohe Leistungsdichte bestätigte sich gleich am ersten Spieltag: Zwei Aufsteiger siegten, der TuS Altenberge ringt Borghorst nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt ab und der TSV Handorf bot Greven 09 die Stirn − Hier ist der Rückblick auf den ersten Spieltag in der Bezirksliga 12.

Der TuS Altenberge schien sich zur Rückkehr in die Bezirksliga beim Liga-Riesen Borghorster FC zunächst eine richtige Packung einzufangen: Vor 250 Zuschauern ließen die Piggenadler ihrer Euphorie freien Lauf − nach 25 Minuten zeigte die Anzeigetafel eine 3:0-Führung für die Gastgeber. Altenberge wurde überrumpelt, zeigte sich überfordert mit dem Tempo und Körperlichkeit der Borghorster.

Die Pause nutzten die Gäste möglicherweise besser, jedenfalls war es fünf Minuten nach Wiederanpfiff wieder Kai Hintelmann, der die 3-Tore-Führung des BFC egalisierte und zum Ausgleich traf (50'). Gleichzeitig markierte sein zweiter Treffer des Tages den Endstand im Wilmsberger Waldstadion.

Dieser Zustand wechselte nach dem dritten Treffer jedoch die Seite. Altenberge antwortete erstmals in der 29. Minute, als Thorben Voß per direkt verwandeltem Freistoß auf 3:1 verkürzte. Gute zehn Minuten später zeigte Schiedsrichter Maik Echelmeyer nach einem Foul an Altenberges Robin Drees auf den Punkt − Routinier Kai Hintelmann verwandelte zum 3:2. Dann: Halbzeit. Durchschnaufen.

Borghorsts Trainer Roland Jungfermann zeigte sich nach Abpfiff genervt von der Leistung seiner Mannschaft: "Ich bin komplett bedient. Wir haben in der ersten halben Stunde eine sehr souveräne Leistung gezeigt, den Ball gut zirkulieren lassen und den Gegner klar kontrolliert. Dass man mal ein Standard-Gegentor kassiert, kann passieren, aber wir haben komplett den Faden verloren und kaum noch Fußball gespielt. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Fouls. Hinten raus hätten wir das Ding sogar noch verlieren können. Das ist komplett enttäuschend", kommentierte er bei Heimspiel-Online.

Saerbeck überragt im Derby − Auch Hauenhorst siegt

Damit konnte man nicht rechnen: Im Nachbarschaftsduell zwischen Teuto Riesenbeck und Falke Saerbeck gibt es einen klaren Sieger − und zwar die Falken! Mit 1:4 siegt der Aufsteiger beim Rivalen. Und das nicht unverdient.

Die ersatzgeschwächten Teutonen liefen ab der 19. Minute einem Rückstand hinterher, Saerbecks Steffen Wilkens nutzte einen Fehler im Riesenbecker Aufbauspiel aus. Kurz vor der Pause gelang den Gästen dann sogar ein Doppelschlag durch Chris Stegemann (41') und Jonah Böttcher (43'), so ging die Partie mit einer 0:3-Führung für die Aufsteiger in die Halbzeitpause.

Teuto-Coach Emmanuel Beckmann-Smith reagierte zum Start der zweiten Hälfte mit gleich drei Wechseln − die sich auszahlen sollten: Riesenbeck legte an Kontrolle zu und belohnte sich in der 62. Spielminute mit dem Anschlusstreffer zum 1:3. Den Schwung konnten die Gastgeber daraufhin jedoch nicht nutzen und so war es schließlich Fabian Erber, der in der 76. Minute den Derbysieg zum Bezirksliga-Einstand für Falke Saerbeck perfekt machte.

Auch der SV Germania Hauenhorst darf sich gleich nach Spieltag Nummer eins "Derbysieger" nennen. Gegen die Zweitvertretung des SuS Neuenkirchen reichte den Germanen eine starke Auftaktphase zum 2:0-Heimsieg. Mo Sylla schnürte binnen einer guten Viertelstunde einen Doppelpack (4', 20'), der das Spiel früh entscheiden sollte.

Alle Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

Concordia Albachten – VfL Wolbeck 3:1

Concordia Albachten: Johannes Brückner, Lasse Saerbeck, Devin Bürschgens, Armani Medford, Simon Gloger (58. Jan Fischer), Fabian Willi Bernhard Jülkenbeck (79. Oliver Homann), Max Knoche, Keno Lubeseder, Levin Dörfel (88. Sören Hilgers), Yannick Niehues (65. Arbnor Jashari), Silas Nübel (65. Paul Schudzich) - Trainer: Marco Weitz

VfL Wolbeck: Marc Klein, Yannek Lubitz, Lars Finkelmann, Luke Ulrich Vette, Jan Heinrich Waltermann (87. Aron Jakab), Alexander Kiel, Dennis Popil (78. Monssif Ouidani), Tim Drießen, Tilo Gadau, Jonathan Tegtmeier (65. Lukas Stelljes), Marvin Deckert (83. Anton Jannes Macha) - Trainer: Yannick Gieseler

Schiedsrichter: Jonathan Rupert

Tore: 1:0 Levin Dörfel (10.), 1:1 Tilo Gadau (29.), 2:1 Armani Medford (43.), 3:1 Arbnor Jashari (90.+9)



Borghorster FC – TuS Altenberge 3:3

Borghorster FC: Luca Manuel Peppenhorst, Luca Jungfermann (89. Yannick Ruhoff), Steffen Köhler, Gregorij Krumme, Ole Gedenk, Mirco Pöhlker, Lyon Meyering, Abdelwahad Chafiq (68. Amgad Khodeda), Paul Kintrup (80. Marlon Brosig), Nicolas Leuters, Tom Wessels - Trainer: Roland Jungfermann

TuS Altenberge: Till Scheipers, Timo Gausling, Pascal Hölker (89. Patrick Schulze), Kai Hintelmann, Joschka Haft (68. Janik Morsell), Maximilian Adler, Robin Drees (68. Nils Branse), Florian Kerelaj, Florian Schocke (77. Marc Wenning-Künne), Thorben Voß, Jonathan Imkamp (82. Max Lutte) - Trainer: Dennis Brunsmann

Schiedsrichter: Maik Echelmeyer

Tore: 1:0 Gregorij Krumme (8.), 2:0 Paul Kintrup (16.), 3:0 Paul Kintrup (25.), 3:1 Thorben Voß (29.), 3:2 Kai Hintelmann (40. Foulelfmeter), 3:3 Kai Hintelmann (50.)



Germania Hauenhorst – SuS Neuenkirchen II 2:0

Germania Hauenhorst: Nichlas Lütke-Harmölle, Jona Brüning, Martin Grote, Alexander Bügener, Andreas Heckmann, Yannick Beermann, Julian Krause (92. Jonas Klasing), Lucas Bahlmann (66. Anil Kesluhoglu), Valentin Ricken (89. Roman Streitenberger), Mohammed Sylla (84. Jan Gottwald), Yannik Willers (74. Cornelius Mendrina) - Trainer: Markus Heckmann

SuS Neuenkirchen II: Jan Westhoff, Timo Deiters, Marcel Berkemeyer (82. Niklas Stöppler), Till Brüning (76. Wladimir Gritzmann), Robin Krümpel, Jannis Kösters, Pascal Karperien (46. Andre Hölscher), Jona Beckmann (46. Leonard Hüppop), Daniel Albers, Ole Stabenow, Noah Hagemeier (82. Gian-Luca Roß) - Trainer: Marcel Thies

Schiedsrichter: Philippe Najda

Tore: 1:0 Mohammed Sylla (4.), 2:0 Mohammed Sylla (20.)



TSV Handorf – SC Greven 09 1:3

TSV Handorf: Morten Ralf Redbrake, Marcel Leser, Niklas Dombrowsky (54. Niklas Wemhoff) (71. Torben Redbrake), Julian Pohlmeyer, Paul Klee, Finn Genenger, Colin Geske, Jonas Lammers, Fabian Gerick (54. Lars Dohmen), Nils Dohmen (66. Hasan Hisham Hasan Abu Dalal), Josef Maffenbeier (66. Emrullah Uzun) - Trainer: Malte Stoffers - Trainer: Mats-Janis Uthmeier

SC Greven 09: Fynn Niklas Hoefer, Marcel Schulze-Becking, Bernd Lakenbrink, Linus Wolberg, Hauke Dettloff, Jeremias Wiethölter, Michel Bäumer (89. Hazar Kapmaz), Christopher Klaas, Jakob Richter, Lukas Dinkels (79. Fabian Ebong), Luan Nascimento Rumao - Trainer: Vittorio Taurino - Trainer: Julian Lüttmann

Schiedsrichter: Christoph Krasel

Tore: 1:0 Nils Dohmen (14.), 1:1 Luan Nascimento Rumao (40.), 1:2 Bernd Lakenbrink (42.), 1:3 Jakob Richter (59.)



1. FC Nordwalde – DJK SV Mauritz 1:2

1. FC Nordwalde: Paulin Larssen, Thomas Grummel (64. David Hanhoff), Luca Nils Voß (81. Felix Hols), Simon Markfort (89. Michael Dömer), Robin Lenger, Marvin Bingold, Justin Thom, Nicolas Mocciaro (79. Tom Rausch), Luca Alexander Mocciaro, Dennis Heinze (68. Jan Stegemann), Fabian Helmes - Trainer: Gero Mocciaro

DJK SV Mauritz: Simon König, Paul Varnhagen, Fionn Lahnstein (46. Nils Hönicke), Justus Hermann Menze (46. Stefan Thier), Jonas Keller, Benjamin Siegert, Justus Baum, Max Julius Hahn, Max Nordiek (76. Emre Can Kacar), Degla Dieu-Donne Aholou (83. Vincent Vögler), Theo Specker (46. Till Budde) - Trainer: Ivo Kolobaric

Schiedsrichter: Jason Ribeiro

Tore: 1:0 Fabian Helmes (17.), 1:1 Justus Hermann Menze (24.), 1:2 Jan Stegemann (82. Eigentor)



Graf Kobbo Tecklenburg – Wacker Mecklenbeck 1:0

Graf Kobbo Tecklenburg: Lennox Möllenkamp, Joren Golde, Patrick-Dominik Neitzert, Jan Hanke, Anduel Karamani, Bewar Deger (67. Jan-Luca Burghardt) (94. Timon Ziegeler), Sarujan Sritharan (72. Djordje Savic), Alessio Wilms Dellunto, Gino Lago Bentron, Sulayman Ceesay, Rene Rübartsch - Trainer: Gino Lago Bentron - Trainer: Alexander Sandkämper

Wacker Mecklenbeck: Mattis Luca Scheveling, Felix Krasenbrink, Niklas Wiechert, Maximilian Leser, Karl Grosfeld (46. Finn Lasse Hunnewinkel), Vincent Gogoll (86. Lauritz Sundermann), Marius Hennekes, Jakob Temme (46. Jurek Caspar Rischke), Jesse Brandt, Mika Lahrmann, Julian Pesl (71. Sven Berghaus) - Trainer: Daniel Efker - Trainer: Jan Walczak - Trainer: Stefan Bischoff

Schiedsrichter: Tim Fauseweh

Tore: 1:0 Sarujan Sritharan (14.)



Teuto Riesenbeck – Falke Saerbeck 1:4

Teuto Riesenbeck: Philipp Stockmann (46. Phil Theile), Mario Heeke (79. Noah Völkert), Nils Kämmer (63. Moritz Muhmann), Luis Kulik, Paul Lohmann (46. Kevin Grewe), Benedikt Büscher, Malte Kämmer, Daniel Birkel (46. Jan Selchow), Patrick Heeke, Mattis Löbbert, Joschka Martin Kordsmeyer - Trainer: Emanuel Beckmann-Smith

Falke Saerbeck: Tim Hornschuh, Sven Jaspert, Dominik Klaas, Fabian Erber (84. Stefan Winkeljann), Jonah Böttcher (80. Moritz Müller), Marco Schubert, Marius Stallfort, Steffen Wilkens, Chris Stegemann (76. Maurice Mertens), Florian Müller (88. Philip Egbert), Florian Nitzbon (84. Niclas Rehme) - Trainer: Nicholas Beermann

Schiedsrichter: Julius Beck

Tore: 0:1 Steffen Wilkens (19.), 0:2 Chris Stegemann (41.), 0:3 Jonah Böttcher (43.), 1:3 Nils Kämmer (62.), 1:4 Fabian Erber (76.)



SC Münster 08 – SV Büren 2010 4:1

SC Münster 08: Malte Remmert, Nico Rehberg (44. Nicolas Hülsenbeck), Christoph Lange, Stephan Hartmann, Yannik Jünger (60. Joscha Louis Lange), Tom Hemsing, Erik Feldbrügge (66. Robin Wellermann), Fadi Alnemek (87. Steffen Dondrup), Rui Petro Guimares, Finn Luca Brand, Bassam Machmouchi (84. Simon Herbst) - Trainer: Klas Tranow

SV Büren 2010: Sebastian Hörst, Tim Gumenschaimer, Finn Strauss, Abed-Nego Dintete Kela, Fynn-Luca Gerken, Sahin Günana (72. Thomas Kildau), Niklas Büchner, Deni Alagic (55. Colin Kuchta), Henrik Berentzen (55. Joel Kuchta), Leon Alexander Lüntz (55. Ilijan Wolfgang Ridic), Jan Gronau - Trainer: Jörg Sieckmann

Schiedsrichter: Samuel Träger

Tore: 1:0 Christoph Lange (10.), 2:0 Yannik Jünger (29.), 3:0 Rui Petro Guimares (34.), 3:1 Joel Kuchta (76.), 4:0 Robin Wellermann (83.)