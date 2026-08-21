Münster und Altheim wollen ersten Sieg gegen den Rivalen Früher waren sie Fußball-Lichtjahre entfernt, nun begegnen sich beide Nachbarn erneut in der Gruppenliga +++ Gibt es nach zwei Remis in der Vorsaison am Samstag einen Derbysieger? von Philipp Durillo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Münster und der TSV Altheim treffen am Wochenende im Derby aufeinander. – Foto: Dirk Affeldt (2)

Vor einiger Zeit noch Lichtjahre im Fußball voneinander entfernt, finden sich der SV Münster und der TSV Altheim nun schon zum zweiten Mal in Serie auf der gleichen Ligaebene, nämlich in der Gruppenliga Darmstadt, wieder. Nach zwei Remis (1:1, 2:2) in der Vorsaison wollen beide Teams am Samstag (15.30 Uhr, Livestream bei Echo Online) auch ihren ersten Sieg gegen den Verein aus der unmittelbaren Nachbarschaft einfahren. Das einen Tag nach vorn verlegte Spiel zur besten Bundesliga-Sendezeit soll mehr Zuschauer auf den Kunstrasen am Mäusberg locken und für eine tolle Derby-Kulisse sorgen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Für uns als kleinerer Verein ist es immer spannend, gegen den ‘großen SVM’ zu spielen“, sagt Altheims Trainer Adis Ahmetovic. Vor allem die Altheimer könnten die drei Derby-Punkte gut gebrauchen, sind sie doch mit nur einem Punkt aus vier Partien nicht gut in die Saison gestartet. Dazu fühlt sich das 3:3 nach 3:0-Führung gegen Aufsteiger Tvgg. Lorsch wohl eher nach einer weiteren Niederlage an. Nach einem großen Umbruch mit zweistelliger Zahl an Zu- und Abgängen im Sommer ist der weitestgehend neuformierte TSV noch in der Findungsphase. „Uns fehlt ein Leitwolf in zentraler Position, dazu ein klarer Neuner“, sagt Ahmetovic. Der Coach hat noch Baustellen im Kader identifiziert und sieht sich noch bis Ende August nach Spielern um, die er als Vertragsamateur nach Altheim lotsen könnte. Dennoch ist der Kader mit 25 Mann üppig besetzt. Keeper Jan Schickedanz fällt im Derby urlaubsbedingt aus, dafür wird Ex-Münsteraner Ben Zollner zwischen den Pfosten stehen.

Morgen, 15:30 Uhr SV 1919 Münster SV Münster TSV Altheim TSV Altheim 15:30 PUSH