Münsinger Last-Minute-Sieg: „Hinten waren wir enorm stark“

Der SV Münsing um Trainer Ralf Zahn feiert einen 1:0-Erfolg gegen Ohlstadt. In der 87. Minute sorgte Michael Geiger für das Beben am Hartlweg.

So wie Bayer Leverkusen als „Laterkusen“ die Bundesliga zur Verzweiflung bringt, treibt in der Kreisliga „Last-Minutesing“ sein Unwesen. In der 87. Minute versetzte der kurz zuvor eingewechselte Michael Geiger dem SV Ohlstadt den Todesstoß und brachte den Hartlweg zum Beben. Doch es war kein Glück, sondern vielmehr der Lohn für die zuvor geleistete Arbeit: „Alles in allem war der Sieg absolut verdient“, resümierte Münsings Trainer Ralf Zahn.