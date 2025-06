Münsing verpasst Überraschung trotz Sieg: „Es war schön anzuschauen“

Die große Überraschung ist am Ende ausgeblieben. Zwar wollten die Münsinger Fußballer ihrem Trainer Ralf Zahn zum Abschied noch die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation schenken. Doch ihr 3:0-Heimsieg gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch reichte nicht aus: Der SV Ohlstadt zeigte auf der Zielgeraden keine Nerven und sicherte sich mit einem 3:1-Erfolg über den TSV Peißenberg den zweiten Rang mit Option zur Saisonverlängerung. Zahn konnte dennoch zufrieden sein mit dem letzten Akt seiner Zeit als Münsinger Übungsleiter. „Es war von der Art und Weise schön anzuschauen und auch in der Höhe verdient“, lobte der 57-Jährige den Auftritt seiner Mannschaft.