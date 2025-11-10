Münsing verliert Derby in Berg: Grelics im Anschluss bedient

Kein erfreulicher Abschluss vor der Winterpause für den SV Münsing beim Derby in Berg. „Total schade“, fand das Coach Martin Grelics, wenngleich er die offensive Harmlosigkeit seiner Mannschaft als ausschlaggebend für die 0:1-Niederlage betrachtete: „Das ist dann heute kein Pech. Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen.“

Den entscheidenden Gegentreffer kassierte der SVM bereits in der Anfangsphase. Keeper Tobias Werner parierte zunächst einen Abschluss von halbrechts, doch den Abpraller bekamen die Gastgeber vor die Füße und John Gerlach netzte aus acht Metern ein – 1:0. „Zu dem Zeitpunkt war das okay“, attestierte Grelics dem MTV ein Plus an Spielanteilen bis dahin. Nach dem Gegentor übernahm dann aber seine Mannschaft das Kommando: Zwei Mal tauchte Hans Zachenbacher in Kontersituationen frei vor dem Berger Torwart auf und Sebastian Schönacher kam nach einer Ecke sehr frei zum Kopfball. „Drei sehr, sehr große Torchancen“, haderte Grelics mit den vergebenen Ausgleichschancen.

Nach der Pause passierte dann nur noch wenig Erwähnenswertes. „Ganz wild und extrem fehlerbehaftet“, befand Grelics das Geschehen auf dem Platz. Berg verteidigte mit allem seine knappe Führung und bei Münsing lief nicht mehr viel zusammen. „Wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, so Grelics.