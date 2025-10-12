Münsing und Lenggries trennen sich mit leidenschaftlichem 1:1

Münsing - Glücklich war keiner, unzufrieden aber eigentlich auch niemand. Sowohl Münsings Martin Grelics, als auch LSC-Coach Georg Simon hatten Gründe sich über den einen Punkt zu freuen, aber eben auch Gründe um sich über verpasste drei Punkte zu ärgern. Zumindest arrangieren konnten sich beide Trainer mit dem 1:1-Endstand: „Es ist auf jeden Fall nicht zu wenig“, sagte Grelics, und auch Simon räumte ein: „Einen Punkt in Münsing hätte ich vorher wohl unterschrieben.“

Denn Simon hatte nach krankheitsbedingten Absagen nur noch Elias Stara aus dem Stammkader auf der Bank. U19-Spieler Thomas März sowie die reaktivierten Thomas Fischhaber und Maximilian Scheck halfen kurzfristig auf der Bank aus. Münsing musste bereits nach sechs Minuten Michael Lang verletzungsbedingt ersetzen; so kam Michael Geiger zu einem ungeplant langen Einsatz bei seinem Comeback nach Verletzung.