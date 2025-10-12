Münsing und Lenggries trennen sich mit leidenschaftlichem 1:1

Nach personellen Ausfällen und starker Defensivarbeit holen beide Teams einen Punkt, Münsing feiert dabei das Comeback von Michael Geiger.
Münsing - Glücklich war keiner, unzufrieden aber eigentlich auch niemand. Sowohl Münsings Martin Grelics, als auch LSC-Coach Georg Simon hatten Gründe sich über den einen Punkt zu freuen, aber eben auch Gründe um sich über verpasste drei Punkte zu ärgern. Zumindest arrangieren konnten sich beide Trainer mit dem 1:1-Endstand: „Es ist auf jeden Fall nicht zu wenig“, sagte Grelics, und auch Simon räumte ein: „Einen Punkt in Münsing hätte ich vorher wohl unterschrieben.“
Denn Simon hatte nach krankheitsbedingten Absagen nur noch Elias Stara aus dem Stammkader auf der Bank. U19-Spieler Thomas März sowie die reaktivierten Thomas Fischhaber und Maximilian Scheck halfen kurzfristig auf der Bank aus. Münsing musste bereits nach sechs Minuten Michael Lang verletzungsbedingt ersetzen; so kam Michael Geiger zu einem ungeplant langen Einsatz bei seinem Comeback nach Verletzung.
Münsing verteidigte tief und extrem leidenschaftlich. „Ich habe defensiv selten so eine Leistung von uns gesehen. Viel mehr Herz kannst du nicht lassen“, schwärmte Grelics. Auch Georg Simon lobte die Abwehrarbeit seiner Mannschaft: „Wir haben die Konter gut wegverteidigt.“ Richtig brenzlig wurde es im ersten Abschnitt nur einmal, als Martin Wasensteiner alleine vor Tobias Werner auftauchte, allerdings am Münsinger Schlussmann scheiterte. Ansonsten machten es beide Seiten der gegnerischen Offensive extrem schwer aus dem Spiel heraus zu Chancen zu kommen.
Was die Standardsituationen in den Fokus des Geschehens rückte: Eine Viertelstunde vor Schluss verschätzte sich LSC-Keeper Maxi Kleim bei einem Halbfeldfreistoß und seine missglückte Faustabwehr landete bei Mile Blazevic, der ins leere Tor köpfen konnte. Georg Simon hatte nun bange Minuten zu überstehen: „Normalerweise ist das ein Spiel, bei dem das erste Tor gewinnt.“ Doch seine Mannschaft schaltete wenige Minuten später bei einer Ecke blitzschnell und fand am zweiten Pfosten Georg Müller, der zum Ausgleich einschob. „Gerade in der Phase, als Lenggries eigentlich weniger vom Spiel hatte“, haderte Grelics mit dem Zeitpunkt. Kurz vor Schluss wurde Kleim nochmal vom eingewechselten Simon Schmid mit einem Aufsetzer geprüft, doch der LSC-Keeper parierte glänzend. Es blieb beim vermutlich gerechtesten Ergebnis.
(Christian Gampel)