Münsing trotz Schwächephase und fährt Kantersieg gegen Peißenberg ein

Letztlich konnten die Münsinger Fußballer am Samstag einen deutlichen Heimerfolg gegen den TSV Peißenberg bejubeln. „Auch im Ergebnis verdient“, bewertete Coach Martin Grelics den Auftritt seiner Mannschaft. Einzig eine Schwächephase nach der Pause verhinderte, dass man dem 5:2 (2:0)-Sieg auch das Prädikat „ungefährdet“ hinzufügen konnte.

Münsing erwischte einen guten Start und kombinierte sich immer wieder ins letzte Drittel. „Mit dem Ball waren phasenweise gewisse Muster erkennbar“, lobte Grelics die gute Umsetzung der Spielidee. Die frühe Führung von Julian Hauptmann war zu diesem Zeitpunkt bereits verdient, auch das 2:0 durch einen platzierten Flachschuss von Michael Geiger aus der zweiten Reihe entsprach dann den Kräfteverhältnissen auf dem Platz. Peißenberg zeigte zwar auch immer wieder gute Ansätze, ohne jedoch größere Torgefahr zu entfachen.

Das änderte sich nach der Pause, als die Gäste dann zunehmend näher an den Kasten von SVM-Keeper Tobias Werner kamen. Allerdings vor allem, weil Münsing nun ein paar Schwächen in der Defensive offenbarte: „Da haben wir ein paar Defensiv-Szenen, bei denen wir nicht gut aussehen“, räumte Grelics ein. Binnen drei Minuten stand es plötzlich wieder ausgeglichen 2:2 und Peißenberg schien nun mehr am Drücker. „Aber wir haben nicht die Nerven verloren“, lobte Grelics die Reaktion seiner Mannschaft.

Zudem stachen die Joker, welche Grelics von der Bank brachte: Zu Beginn der Schlussphase fand der eingewechselte Hans Zachenbacher mit seiner Flanke vom rechten Flügel den ebenfalls frischen Mile Blazevic im Zentrum, der zum 3:2 traf. Wenige Minuten später legte Zachenbacher dann frei vor dem Tor zum 4:2 nach und sorgte für die Vorentscheidung. Maximilian Spilker traf in der Nachspielzeit noch zum 5:2-Endstand. „Das war auch heute wieder eine Energieleistung“, zeigte sich der Trainer unter dem Strich zufrieden.