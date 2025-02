Münsing-Neuzugang Pilch mit Doppelpack gegen Ex-Verein

Darüber hinaus hatten beide Trainer aber auch einige sportliche Erkenntnisse gewonnen. Haustein gab an, mit der ersten Halbzeit seiner Elf „sehr unzufrieden“ gewesen zu sein. Der Plan, durch ein etwas tieferes Anlaufen mehr Zugriff im Mittelfeld zu bekommen, ging nicht wie erhofft auf. „Wir waren zu lethargisch in den Zweikämpfen“, sagt der Geretsrieder Trainer. Ralf Zahn war dagegen sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Abschnitt: „Das Ziel war, dass wir defensiv weniger zulassen. Das ist uns gut gelungen.“ Und das, obwohl die Münsinger aus unterschiedlichsten Gründen auf eine Reihe von Spielern verzichten mussten. Auch im Spiel nach vorne sei es in der ersten Halbzeit sehr gut gewesen, erklärte Zahn. Bereits nach vier Minuten konnte Simon Pilch erstmals jubeln, als er im Zwei-gegen-eins gegen TuS-Keeper Sebastian Untch nur einschieben musste. Beim 2:0 war es dann aber eine schöne Einzelleistung, die der 21-Jährige mit einem Treffer vollendete (17.). „Wir haben zur Pause nach Toren verdient geführt“, meint Zahn.

Nachdem die Geretsrieder beim Pausentee die erste Halbzeit aufgearbeitet hatten, kamen sie in der zweiten Halbzeit deutlich besser in die Partie. „Da hat man gesehen, dass wir spielerisch in der Lage sind, das Spiel zu diktieren“, lobte Haustein. Auch Zahn sah die Geretsrieder nun klar feldüberlegen, bemerkte aber positiv, dass seine Mannschaft keine Chancen zuließ. „Das war genau das, was wir erreichen wollten“, erklärte Zahn. Schließlich kassierte seine Mannschaft in der Hinrunde und zuletzt beim BCF Wolfratshausen zu viele Gegentore. Dass der TuS-Reserve dann doch noch der Anschlusstreffer gelang, war einem direkten Freistoßtor von Michael Öttl geschuldet (78.).