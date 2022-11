Münsing-Coach Zahn nach Derbypleite gegen Waldram: „Irgendwann fehlt mir die Geduld“ Simon Schmid mit Doppelpack gegen Ex-Klub

Waldram/Münsing – „Die Burschen haben gut gekämpft, und das Spielglück war dieses Mal auf unserer Seite“, sagte DJK-Coach Günther Mücke nach dem Kreisliga-Derby. Ralf Zahn war nach dem Schlusspfiff ordentlich angefressen: „Das war ein typisches Unentschieden-Spiel, aber wir haben es heute durch unsere eigene Dummheit verloren.“

VON THOMAS WENZEL

Das Match vor 200 Zuschauern war geprägt von viele Zweikämpfen und Fouls – fußballerische Leckerbissen hätten angesichts von Liga und Tabellenstand beider Klubs auch überrascht. Von Beginn an ging es ordentlich zur Sache. So holte sich SVM-Kapitän Florian Buchloh schon nach wenigen Minuten eine blutige Nase; Waldrams Keeper Florian Schubert war nach einem Zusammenprall mit Sebastian Schönacher leicht benommen und musste zur Pause raus. Torszenen waren im ersten Durchgang eher Mangelware, jedoch gerecht verteilt auf beide Seiten. So kam Schmid einen Schritt zu spät gegen Münsings Torwart Michael Hirn; ein Schuss von Jakob Bahnmüller zischte am Kreuzeck vorbei. Bei den Gästen hatten Buchloh mit einem Pfostentreffer und Hans Zachenbacher völlig freistehend die besten Gelegenheiten, die Gäste in Führung zu bringen.

Im zweiten Durchgang hatte man den Eindruck, die Waldramer – jetzt mit Tobias Hagenbucher im Kasten – wollten den Dreier etwas mehr. Kilian Müllers Schuss touchierte noch die Oberkante der Latte; dann zögerte Jakob Münster zu lange. Auf der Gegenseite war Schön-achers Kopfball zu harmlos; Zachenbachers Dropkick aus spitzem Winkel ging in die Wolken. Es dauerte bis zur 77. Minute, ehe ein Schlenzer von Müller auf den Elfmeterpunkt von Schmid per Kopfball versenkt wurde – 1:0.

Schmid mit der Entscheidung für die DJK Waldram

Sieben Minuten später folgte die Szene, die SVM-Coach Zahn auf die Palme brachte. Seine aufgerückte Elf verlor den Ball auf Höhe der Mittellinie, der weite Pass erreichte Johannes Gebel, der von Julian Hauptmann nur noch durch ein Foul zu stoppen war – Rot für den Münsinger und Freistoß aus 18 Metern für die DJK. Schmid zirkelte den Ball wunderbar halbhoch um die Mauer herum und überraschte Goalie Hirn mit einem Aufsetzer zum umjubelten 2:0. Jetzt warf der SVM noch einmal alles nach vorne. Waldram verteidigte mit Mann und Maus, musste aber noch das 2:1 durch Stefan Mannweiler (90.+4) zulassen.