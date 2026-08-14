Münkel: „Sonst bin ich immer für Lobbach“ Landesliga Rhein-Neckar +++ Patrick Münkel trifft mit seinem neuen Klub direkt auf seine ehemalige Mannschaft +++ Bammental startet gegen Leimen von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Bereits am ersten Spieltag kehrt Patrick Münkel (m.) als Trainer des FV Brühl zu seinem Ex-Klub SG-SV Lobbach zurück. – Foto: Alex Tiedl

Der Saisonstart steht bevor. Für Patrick Münkel geht es direkt zu seinem Heimatverein und das wirft einige spannende Fragen auf. Der FC Bammental beginnt gegen den Aufsteiger VfB Leimen, während der VfB St.Leon zum neben Brühl zweiten großen Meisterschaftsfavoriten, dem FK Srbija Mannheim, muss.

Herr Münkel, was war Ihr erster Gedanke, als Sie den Spielplan gesehen haben? "Ich habe gedacht, dass kann doch nicht gelost worden sein", lacht Patrick Münkel. Der Trainer des FV Brühl darf oder muss, je nach Sichtweise, am Sonntag zum ersten Spieltag bei seinem Ex-Verein SG-SV Lobbach antreten (Anpfiff, 15 Uhr). Der 31-Jährige hat seinen Heimatverein in den vergangenen Jahren in die Landesliga geführt, dort zwei Saisons gehalten und dann den Schritt nach Brühl zu einem Landesliga-Spitzenteam gewagt. Einen zweiten Gedanken zum Spielplan hatte er dann auch. "Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mir dieses Spiel später gewünscht. Denn eines ist klar: Am Anfang einer Saison haben sie sehr wahrscheinlich eine bessere Chance gegen uns."

Gab es im Vorfeld Kontakt zu ihrem Ex- und Heimatverein? Sein Nachfolger Timo Fischer ist einer seiner besten Freunde. "Wir sind ständig in Kontakt, letztes Wochenende habe ich auch ein bisschen bei ihrem Testspiel gegen den FV Mosbach zugeschaut", verrät Münkel, der glaubt, "dass ich weiß, was uns erwartet, aber das gilt auf der anderen Seite auch." Der gebürtige Lobbacher wünscht seinem Heimatklub jedenfalls nur das Beste: "Bis auf die zwei Spiele gegen uns, bin ich jedes Mal für sie."