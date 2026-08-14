Münkel: „Sonst bin ich immer für Lobbach“

Der Saisonstart steht bevor. Für Patrick Münkel geht es direkt zu seinem Heimatverein und das wirft einige spannende Fragen auf. Der FC Bammental beginnt gegen den Aufsteiger VfB Leimen, während der VfB St.Leon zum neben Brühl zweiten großen Meisterschaftsfavoriten, dem FK Srbija Mannheim, muss.
"Ich habe gedacht, dass kann doch nicht gelost worden sein", lacht Patrick Münkel. Der Trainer des FV Brühl darf oder muss, je nach Sichtweise, am Sonntag zum ersten Spieltag bei seinem Ex-Verein SG-SV Lobbach antreten (Anpfiff, 15 Uhr). Der 31-Jährige hat seinen Heimatverein in den vergangenen Jahren in die Landesliga geführt, dort zwei Saisons gehalten und dann den Schritt nach Brühl zu einem Landesliga-Spitzenteam gewagt.
Einen zweiten Gedanken zum Spielplan hatte er dann auch. "Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mir dieses Spiel später gewünscht. Denn eines ist klar: Am Anfang einer Saison haben sie sehr wahrscheinlich eine bessere Chance gegen uns."
Sein Nachfolger Timo Fischer ist einer seiner besten Freunde. "Wir sind ständig in Kontakt, letztes Wochenende habe ich auch ein bisschen bei ihrem Testspiel gegen den FV Mosbach zugeschaut", verrät Münkel, der glaubt, "dass ich weiß, was uns erwartet, aber das gilt auf der anderen Seite auch."
Der gebürtige Lobbacher wünscht seinem Heimatklub jedenfalls nur das Beste: "Bis auf die zwei Spiele gegen uns, bin ich jedes Mal für sie."
Die Brühler gehören zu den Topfavoriten. Eine überzeugende Vorbereitungsphase hat diese Erwartung verstärkt. "Ich bin sehr zufrieden, weil unsere junge Mannschaft extrem schnell zueinandergefunden hat und die richtigen Charaktere zusammenkommen", erläutert Münkel. Von seinem 26-Mann-Kader sind im Schnitt 24 im Training, bis auf zwei Kicker fehlte keiner aus Urlaubsgründen. Der 31-Jährige ist beeindruckt angesichts dieses Engagements: "Das habe ich bislang noch nie so erlebt. Jeder hat alles getan für einen guten Start."
Dazu gibt es von Münkel ein kurzes wie knappes, "nein." Die mit vielen talentierten Spielern verstärkte Mannschaft soll laut ihrem jungen Trainer, "weiter zusammenfinden." Ein klein wenig traut er sich aber doch aus der Deckung und fügt humorvoll hinzu, "sollte es soweit kommen, würden wir den Aufstieg aber natürlich nicht von der Bettkante stoßen."
"Ich glaube, dass es bei Bammental nicht für ganz oben reichen wird, aber von den Heidelberger Klubs haben sie die größte individuelle Qualität und werden daher zu den ersten Vier gehören", konstatiert Münkel. Bei den anderen Heidelbergern tut er sich mit einer Einschätzung schwer, traut jedoch, "den Neuenheimern eine gute Rolle" zu.