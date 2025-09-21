 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Die TuS Mündelheim will zurück auf Rang eins.
Die TuS Mündelheim will zurück auf Rang eins. – Foto: Robin Bogaletzki

Mündelheim und Duissern wollen vorlegen, FSV und Gelb-Weiß gleichauf

In der Kreisliga A Duisburg geht es bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen dem DSC Preußen und der zweiten Mannschaft des Duisburger SV los.

Mit TuSpo Saarn, der TuS Mündelheim und dem SV Duissern stehen gleich drei Mannschaften in der Kreisliga A Duisburg, Gruppe 1, punktgleich an der Tabellenspitze. Saarn ist erst am Dienstag im Einsatz, kann am Wochenende also die Konkurrenz ganz entspannt beobachten. Los ging es am Freitagabend mit der Partie zwischen dem DSC Preußen und der Reserve des Duisburger SV. In der Gruppe 2 steigen alle Duelle am Sonntag. Spitzenreiter FSV Duisburg ist dann bei RWS Lohberg zu Gast, der punktgleiche Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn reist zum FC Albania. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 6 in der Gruppe 1

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem DSC Preußen und dem Duisburger SV 1900 II, womit auch keiner der beiden Aufsteiger siegreich war. Im ersten Durchgang brachte Umutcan Zengin den DSV in Front (23.), Lukas Schalk sorgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich (48.). Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit, netzte Zengin erneut für den DSV. Bis zur Schlussminute sah es nach einem Erfolg der 1900er aus, doch damit wollte sich Christopher Hohmeister nicht abfinden. Der Preußen-Kicker markierte in der 90. Minute den 2:2-Endstand.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:30

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
0
1

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
15:00

Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
19:30

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen
Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim
So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg

8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Mülheimer SV 07 II
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SC Croatia Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern
So., 05.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim

So läuft Spieltag 6 in der Gruppe 2

Heute, 15:30 Uhr
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
15:30

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
13:00

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
15:30

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
0
2

Heute, 15:30 Uhr
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - TV Jahn Hiesfeld
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 28.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - FC Albania Duisburg
So., 28.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Heißen II
So., 28.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - 1. FC Hagenshof
So., 28.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg

8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890
So., 05.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - MTV Union Hamborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TSV Bruckhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Walsum 09
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - DJK Vierlinden
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum

