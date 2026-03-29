 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Mündelheim schießt Taxi ab, FSV Duisburg außer Konkurrenz

Kreisliga A Duisburg: Mit 7:0 hat die TuS Mündelheim den FC Taxi bezwungen und die Angst vor dem zweiten Abstieg in Folge vergrößert.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:46 Uhr · 0 Leser
Die TuS Mündelheim erzielt sieben Tore.
Die TuS Mündelheim erzielt sieben Tore. – Foto: Roberto Parolari

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Die geballte Kreisliga-Portion gab es in Duisburg am Sonntag und die Mannschaften zeigten sich in Torlaune. Ob ein spektakuläres 4:4 oder klare Kantersiege - es war alles dabei. Wenig Veränderungen gab es indes in den Tabellen der beiden Duisburger Staffeln.

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So lief Spieltag 22 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Kaum Bewegung gab es in der Tabelle der Gruppe 1. Durch den Sieg im Kellerduell gegen den Duisburger FV 08 II konnte der ETuS Bissingheim die direkten Abstiegsränge verlassen. Unter den Strich gerutscht ist derweil die Zweitvertretung von Viktoria Buchholz, obwohl sie beim SV Duissern ein respektables 1:1 holten. In Torlaune zeigte sich die TuS Mündelheim, die dem FC Taxi beim 7:0 die Grenzen aufzeigten. Im Topspiel bezwang der SC Croatia Mülheim im Stadtduell TuSpo Saarn mit 3:0. Das Aufeinandertreffen der punktgleichen Tabellennachbarn Duisburger SV 1900 II und DSC Preußen endete furios 4:4.

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
4
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
7
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
0
2
Abpfiff

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Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim

24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DSC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim
So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim

>>> Der Spielplan in der Übersicht

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So lief Spieltag 22 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Der FSV Duisburg zieht weiterhin einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Im Topspiel gegen RWS Lohberg gab es eine echte Ansage, den der FSV ließ den Gästen beim 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Während die DJK Vierlinden spielfrei hatte, erlebte der FC Albania Duisburg einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 3:6 musste sich das Team dem SV Gelb-Weiß Hamborn geschlagen geben.

Einen Paukenschlag gab es indes schon vor dem Anpfiff. Der 1. FC Hagenshof teilte mit, seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Der Rückzug der ersten Mannschaft des FCH aus der Kreisliga A Duisburg hat nicht nur sportliche Gründe. Der Verein fühlt sich im Stich gelassen und richtet einen dringenden Appell an die Politik. Nach dem Rückzug der Mannschaft ist nur noch ein Abstiegsplaz zu vergeben.

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg
Rot-Weiß Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
6
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
3
0

Heute, 15:30 Uhr
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
6
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
4
3
Abpfiff

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

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Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken

24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 1890
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - TSV Bruckhausen
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn

>>> Der Spielplan in der Übersicht

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