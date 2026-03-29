Mündelheim schießt Taxi ab, FSV Duisburg außer Konkurrenz

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Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908

So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen

So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim



24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen

So., 19.04.26 15:00 Uhr DSC Preußen - Mülheimer SV 07 II

So., 19.04.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim

So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

So., 19.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim

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So lief Spieltag 22 in der Gruppe 2

Der FSV Duisburg zieht weiterhin einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Im Topspiel gegen RWS Lohberg gab es eine echte Ansage, den der FSV ließ den Gästen beim 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Während die DJK Vierlinden spielfrei hatte, erlebte der FC Albania Duisburg einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 3:6 musste sich das Team dem SV Gelb-Weiß Hamborn geschlagen geben.

Einen Paukenschlag gab es indes schon vor dem Anpfiff. Der 1. FC Hagenshof teilte mit, seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Der Rückzug der ersten Mannschaft des FCH aus der Kreisliga A Duisburg hat nicht nur sportliche Gründe. Der Verein fühlt sich im Stich gelassen und richtet einen dringenden Appell an die Politik. Nach dem Rückzug der Mannschaft ist nur noch ein Abstiegsplaz zu vergeben.