Mündelheim schießt Taxi ab, FSV Duisburg außer Konkurrenz

Die geballte Kreisliga-Portion gab es in Duisburg am Sonntag und die Mannschaften zeigten sich in Torlaune. Ob ein spektakuläres 4:4 oder klare Kantersiege - es war alles dabei. Wenig Veränderungen gab es indes in den Tabellen der beiden Duisburger Staffeln.
Kaum Bewegung gab es in der Tabelle der Gruppe 1. Durch den Sieg im Kellerduell gegen den Duisburger FV 08 II konnte der ETuS Bissingheim die direkten Abstiegsränge verlassen. Unter den Strich gerutscht ist derweil die Zweitvertretung von Viktoria Buchholz, obwohl sie beim SV Duissern ein respektables 1:1 holten. In Torlaune zeigte sich die TuS Mündelheim, die dem FC Taxi beim 7:0 die Grenzen aufzeigten. Im Topspiel bezwang der SC Croatia Mülheim im Stadtduell TuSpo Saarn mit 3:0. Das Aufeinandertreffen der punktgleichen Tabellennachbarn Duisburger SV 1900 II und DSC Preußen endete furios 4:4.
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23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim
24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DSC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim
So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim
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Der FSV Duisburg zieht weiterhin einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Im Topspiel gegen RWS Lohberg gab es eine echte Ansage, den der FSV ließ den Gästen beim 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Während die DJK Vierlinden spielfrei hatte, erlebte der FC Albania Duisburg einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 3:6 musste sich das Team dem SV Gelb-Weiß Hamborn geschlagen geben.
Einen Paukenschlag gab es indes schon vor dem Anpfiff. Der 1. FC Hagenshof teilte mit, seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Der Rückzug der ersten Mannschaft des FCH aus der Kreisliga A Duisburg hat nicht nur sportliche Gründe. Der Verein fühlt sich im Stich gelassen und richtet einen dringenden Appell an die Politik. Nach dem Rückzug der Mannschaft ist nur noch ein Abstiegsplaz zu vergeben.
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23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken
24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 1890
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - TSV Bruckhausen
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn
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