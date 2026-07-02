Münchnerin wechselt zum FC Schalke 04: „Hatte Tränen in den Augen“ Janine Gibson im Interview von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Janine Gibson arbeitet hart für ihren großen Traum. Bisher spielte sie beim FFC Wacker München. – Foto: Zico

Janine Gibson ist waschechte Münchnerin und hat viele Jahre beim FFC Wacker München gekickt. Nun wechselt sie ins Frauenteam von Bundesligist Schalke 04.

Job gekündigt und ab in den Ruhrpott. Der große Traum von Janine Gibson ist es, Profifußballerin zu werden. Um dem ein Stück näherzukommen, verlässt die 25-Jährige nun ihre Heimat, ihre Familie und ihre Freunde in München. Beim FC Schalke 04 bekommt sie die Möglichkeit, sich im Frauenteam eines Männer-Bundesligisten zu beweisen und weiterzuentwickeln. Fussball Vorort/FuPa Oberbayern hat mit Gibson über den Wechsel, ihre Ziele und ihre ersten Eindrücke auf Schalke gesprochen. Hallo Janine, wie ist der Wechsel zu Schalke 04 abgelaufen?

„Es gab ein paar Gespräche zwischen meinem Berater, mir und Boris Liebing, dem Leiter der Frauenfußballabteilung von Schalke 04. Als ich die Chance fürs Probetraining bekommen habe, bin ich nach Gelsenkirchen gefahren und habe da eine Woche mittrainiert. Danach habe ich sofort die Zusage bekommen. Da hatte ich schon Tränen in den Augen. Das ist ein Riesenschritt, meinem Traum vom Profifußball näherzukommen.“ Schalke spielt zur neuen Spielzeit in der Regionalliga, hat aber in der vergangenen Spielzeit eine überragende Saison in der Westfalenliga gespielt. Welche Rolle wirst du einnehmen?

„Mein Ziel und das Ziel von Schalke ist es, weiter höher zu kommen. Die neue Rolle muss sich erst zeigen. Schalke hat viele neue Spielerinnen verpflichtet. Das wird eine sehr starke Mischung sein. Ich werde aber auf jeden Fall die Offensive stärken und mein Allerbestes versuchen, eine feste Rolle im Team einzunehmen. Ich möchte das Vertrauen, das sie mir schenken, durch Leistung zurückzahlen. Schalke hat definitiv das Potenzial, höher zu kommen, und ich sage, dass wir auf jeden Fall oben mitspielen wollen. Gegen Dortmund wird es dann auch ein riesiges Derbyspiel geben.“

Beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig war Janine Gibson das erste Mal in der Veltins-Arena. – Foto: Zico

Für dich bedeutet der neue Verein den Umzug nach Gelsenkirchen. Was verändert sich für dich durch den Wechsel noch alles? „Es verändert sich alles. Ich habe meinen Beruf gekündigt. Meine Familie gebe ich hier auf, meine Freunde, alles. Was tut man nicht für den Fußball, oder? Profifußballerin zu werden, ist mein großer Traum, und alle unterstützen mich. Ich habe jetzt auch meine Wohnung gekündigt. Gelsenkirchen wird ganz anders sein als München, aber ich komme ja wegen des Fußballs und nicht wegen der Ortschaft – deswegen macht es mir nichts aus. Gearbeitet habe ich in München als Erzieherin. Ich habe jetzt schon ein paar Kontakte gesammelt, mit denen ich in Gesprächen bin. Erzieher ist ein Beruf, der überall in Deutschland gesucht wird. Mein Wunsch ist es, in Gelsenkirchen in Teilzeit zu arbeiten, sodass ich mich mehr auf den Fußball fokussieren kann. Ich will frühmorgens für mich alleine trainieren und habe dann drei- bis viermal in der Woche abends Teamtraining.“ Du bist nun schon ein paar Mal dort gewesen. Was waren deine ersten Eindrücke vom Verein? „Das ganze Gelände von Schalke ist sehr professionell. Als ich angekommen bin, dachte ich nur: ‚Wow!‘ Ich war vom ganzen Verein sehr beeindruckt. Es ist nochmal ein Unterschied, wenn da eine Bundesligamännermannschaft dahintersteht. Und auch die Fans sind atemberaubend. Ich war beim Spiel dabei, in dem Männer die Meisterschale überreicht bekommen haben. Das war mein erstes Mal in der Veltins-Arena auf Schalke und ich war sprachlos, weil ich so eine Fangemeinschaft schon lange nicht mehr gesehen habe. Die leben in Gelsenkirchen alle für den Fußball. Da ist mein Herz aufgegangen, das so zu sehen.

Der Stolz über den Wechsel ist Janine Gibson anzusehen. – Foto: Tim Rehbein/FC Schalke 04