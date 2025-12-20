Münchnerau, Leibersdorf, SVP und Rottenburg buchen West-Finale

Gott sei Dank hatten sich im Vorfeld im Rahmen der offiziellen Hallenmeisterschaft des Fußballkreises West noch zwei Teams für das Vorrundenturnier in Rottenburg an der Laaber finden können, sodass dieses im Vierer-Gruppen-Modus zu je vier Mannschaften an diesem Samstag ohne größere Umstrukturierungen über die Bühne gehen konnte.
Am Ende durfte sowohl die Mannschaft des SV Landshut-Münchnerau jubeln, die sich in der Vormittagssession im Finale gegen den SV Puttenhausen deutlich mit 4:0 (Tore: Kainz, Graser Wiese, Fredlmeier) durchsetzen konnte, als auch der FC Leibersdorf, der am Nachmittag gegen die gastgebende SG Rottenburg/Oberhatzkofen am Ende mit 3:1 (Tore: Knogler, Linseisen, Rottmeier) triumphierte.
Somit sind der Landshuter Kreissklassist und der Donau-Laaberer Kreisligist am 10. Januar beim West-Finale in Dingolfing ebenfalls mit dabei. Dazu stoßen auch die unterlegenen Finalisten. Der SV Puttenhausen und die SG Rottenburg/Oberhatzkofen fahren ebenfalls zur Kreis-Endrunde.
Eine Gruppe, die durchaus für eine, ja sogar zwei Überraschungen sorgte, denn: Nicht die favorisierten Teams aus Langquaid (Bezirksliga-West) und Ettenkofen (Kreisliga) konnten sich am Ende für das Halbfinale qualifizieren, sondern vielmehr die Underdogs aus Herrngiersdorf (A-Klasse) und Landshut-Münchnerau (Kreisklasse). Letztere Mannschaft marschierte gar ohne Niederlage als souveräner Gruppensieger in die nächste Runde; der Vertreter der A-Klasse Mainburg konnte sich im letzten Spiel aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen den schlussendlich drittplatzierten Bezirksligisten, den man mit 1:0 ("Golden Goal" von Sebastian Wagner) schlug, durchsetzen.
Ganz anders die Situation in Gruppe 6, in der die beiden Top-Teams aus Puttenhausen (Kreisklasse) und Neustadt a.d. Donau (Keisliga) ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Hier zogen gar beide Mannschaften ohne Niederlage in die Finalrunde ein. A-Klassist Türkspor Mainburg landete mit vier Punkten auf Platz drei der Tabelle; abgeschlagen auf dem letzten Rang hatte die SpVgg Kapfelsberg (A-Klasse) mit null Punkten und nur einem erzielten Tor das Nachsehen.
Ohne größere Probleme obsiegte der spätere Mittags-Turniersieger SV Landshut-Münchnerau mit 4:1 gegen den TSV Neustadt a. d. Donau, wobei Krippner, Högl, Graser und Kainz für die Tore bei den Bezirkshauptstädtern sorgten. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SV Puttenhausen im Sechsmeter-Schießen gegen den TSV Herrngiersdorf mit 5:4 durch.
Das Gastgeberteam SG Rottenburg/Oberhatzkofen zeigte vor allem den Kickern des TV Schierling, wo Barthel den Most holt: Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der vorletzten Begegnung dieser Gruppe wies der Kreisklassist den Bezirksligisten mit 2:0 in die Schranken - und holte sich somit ungeschlagenerweise den Sieg in dieser Vorrundenphase. Die Salzberger-Elf begleitete als Zweitplatzierter die Hausherren ins Halbfinale, die A-Klassisten SG Siegenburg und SC Kelheim mussten hingegen chancenlos das Feld räumen.
Ohne ein Tor erzielt zu haben, landete A-Klassist FC Kelheim in dieser Runde auf dem letzten Platz. Ganz anders trat Kreisligist Leibersdorf auf, der mit 7:0 Toren und drei gewonnenen Partien souverän das Halbfinale erreichte. Und während Kreisklassist Laberweinting sich ebenfalls für die Runde der letzten Vier qualifizieren konnte, durfte auch A-Klassist SG Adlhausen frühzeitig die Heimreise antreten.
Ohne größere Schwierigkeiten stachen die Hausherren der SG Rottenburg im Kreisklassisten-Duell den VfR Laberweinting mit 3:0 aus. Fast ebenso deutlich meisterte der FC Leibersdorf seine Halbfinal-Aufgabe gegen den favorisierten Bezirksligisten TV Schierling mit 3:1.
