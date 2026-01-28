Münchner Vereine rebellieren gegen Sparmaßnahmen: Platzwart-Ärger nimmt neue Dimension an „Rettet den (Vereins-)Sport“ von Ulli Kellner · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Bald häufiger der Fall in München? Die Organisatoren der Petition „Rettet den (Vereins-)Sport auf den Münchner Bezirkssportanlagen“ warnen mit diesem Bild vor den Folgen der neuen Platzwart-Regelung. – Foto: Privat

Mehr als 20 Vereine haben sich zusammengeschlossen und protestieren gegen Sparmaßnamen der Stadt München. Nun liegt OB Dieter Reiter eine Anfrage vor.

Seit dieser Woche findet bei der SpVgg Thalkirchen wieder vereinzelt Trainingsbetrieb statt. Einige Einheiten sind möglich, der Ball rollt zumindest punktuell. Doch Entwarnung bedeutet das nicht. Der Ärger über die Kürzung der Platzwarte auf den städtischen Bezirkssportanlagen in München ist ungebrochen – und hat inzwischen eine neue Dimension erreicht. Rund 20 Münchner Breitensportvereine haben eine Petition gestartet, die sich gegen das neue Platzwart-Modell der Stadt richtet. Binnen kurzer Zeit kamen bereits mehrere tausend Unterschriften zusammen. Der Titel ist bewusst drastisch gewählt: „Rettet den (Vereins-)Sport auf den Münchner Bezirkssportanlagen“.

Kurskorrektur von Dieter Reiter gefordert: Münchner Vereine warnen vor geschlossenen Anlagen In der Petition kritisieren die Initiatoren, dass die Landeshauptstadt wegen der angespannten Haushaltslage 13,3 Vollzeitstellen bei den Platzwarten gestrichen und ein Tandem-Schichtmodell eingeführt habe. Die Folge: Viele Anlagen könnten nicht mehr verlässlich betreut werden. Vereine müssten immer häufiger selbst das Hausrecht übernehmen – inklusive Verantwortung für Öffnung, Schließdienst und Verkehrssicherungspflichten. Gerade im Winter führe das dazu, dass Plätze aus Haftungsgründen gesperrt bleiben. „Eine verlässliche und fachlich qualifizierte Präsenz professioneller Platzwarte ist unerlässlich“, heißt es im Petitionstext. Ohne diese Unterstützung sei weder die Sicherheit der Sporttreibenden noch ein geregelter Sportbetrieb zu gewährleisten. Ehrenamtlich organisierte Vereine könnten diese Aufgaben dauerhaft nicht auffangen.