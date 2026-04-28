Münchner Vereine aufgepasst: Workshop im Pressehaus und ein Treffen mit Weltmeister Philipp Lahm

Im Pressehaus von Münchner Merkur und tz findet ein Workshop zum Thema Fake News statt. – Foto: IMAGO / Eibner / Bihlmayerfoto

KI-Fakes fluten die sozialen Medien: Wie erkenne ich heute noch, was wahr ist und was nicht? Unsere Experten machen Euch fit. Anschließend wartet noch ein Treffen mit Philipp Lahm.

Was ist wahr und was ist Fake in den sozialen Medien? Wir machen Euch fit dafür, genau das zu erkennen – nämlich in einem Workshop im Pressehaus von Münchner Merkur und tz. Die Expertinnen von UseTheNews zeigen, wie Fake News entstehen, wie sie sich verbreiten – und vor allem, mit welchen Tricks Ihr sie erkennt, wenn Ihr bei TikTok, Insta & Co. unterwegs seid.

In einem Quiz könnt Ihr Euer Wissen testen und Euch mit anderen austauschen. Außerdem gibt’s an diesem Nachmittag einen Rundgang im Pressehaus: Da schaut Ihr den Redakteuren über die Schulter, die die Inhalte von tz, Münchner Merkur und Ippen-Media erstellen. Die Nachrichten-Profis zeigen und erklären Euch, wie sie rausfinden, was wirklich stimmt.