Münchner Saisonauftakt der Deutschen Beachsoccer-Liga 2025

Beachsoccer is coming hoam again! Als amtierender Deutscher Meister eröffnen die Bavaria Beach Bazis mit ihrem Münchner Spieltagsevent die Deutsche Beachsoccer-Liga 2025. Das Munich Beach Resort an der ehrwürdigen olympischen Ruderregatta in Oberschleißheim wird einmal mehr Schauplatz des Spektakels, wenn am 17./18. Mai der Deutsche Fußball-Bund die besten Strandfußballteams der Nation in den Süden des Landes schickt, um "dahoam" im Sand zu zaubern! Für die Beach Bazis, Beachsoccer-Abteilung der DJK Pasing e.V., soll es der erfolgreiche Auftakt zur Mission Titelverteidigung werden.

Zum Event-Trailer!



Das große Ziel ist das Final Four um die Deutsche Meisterschaft in Warnemünde Mitte August. Um sich hierfür zu qualifizieren, treten die neun Teams der Deutschen Beachsoccer-Liga an drei Sammelspieltagen gegeneinander an. Bei der Saisoneröffnung in München sind neben den Lokalmatadoren der Bavaria Beach Bazis auch die bayerischen Mitstreiter der BSC Beach Boyz aus Waldkraiburg am Start mit denen es am Sonntagnachmittag (14:30 Uhr) zum stimmungsgeladenen Bayern-Derby "El Bavarico" kommt. Heiß her geht es für die Bazis aber auch bereits am Samstag im Topspiel und der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals gegen die Rekordmeister der Rostocker Robben (17:30 Uhr) sowie im Auftaktmatch gegen den Liganeuling Hohensee United (11:30 Uhr). Mit Siegen vor heimischer Kulisse wollen sich die Beach Bazis direkt in der Spitzengruppe der Liga festsetzen.