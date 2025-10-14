Münchner Pokal geht in die heiße Phase – letzte Kreisklassisten hoffen

Der FC Neuhadern hat das vermeintlich schwerste Los im Pokal erwischt. Am Dienstag, dem 21. Oktober, fordert der formstarke Kreisligist von Dario Casola den bisher ungeschlagenen VfB Forstinning.

Vorteil für Neuhadern: Bisher legte Trainer Gery Lösch den Fokus klar auf die Bezirksliga. Aber: Auch mit einer etwas durch gewürfelten Mannschaft schlug der VfB den Kreisliga-Spitzenreiter Fürstenried.

Viertelfinale: Auf wen trifft Bezirksligist SV Untermenzing im Münchner Pokal?