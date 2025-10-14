 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Als eines von drei verbleibenden Bezirksliga-Teams ist der SV Nord-Lerchenau einer der Top-Favoriten auf den Pokalsieg.
Als eines von drei verbleibenden Bezirksliga-Teams ist der SV Nord-Lerchenau einer der Top-Favoriten auf den Pokalsieg. – Foto: Jürgen Meyer

Münchner Pokal geht in die heiße Phase – letzte Kreisklassisten hoffen

Viertelfinale überholt Achtelfinale – Bezirksligisten bei Kreisliga-Top-Teams

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Kreisliga 2
Kreisklasse 2
Kreisklasse 5
BZL Oberbayern Nord

Nächste Pokalwoche in München: Am Dienstag und am Mittwoch finden insgesamt drei Duelle im Pokal statt. Heute zunächst das Viertelfinale zwischen dem SV München-West und dem SV Nord München-Lerchenau.

Wer packt es ins Halbfinale im Münchner Pokal?

Heute, 19:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
19:30

Der SV München West aus der Kreisliga 2 empfängt Bezirksligist Nord München-Lerchenau. Zuletzt schlug die Mannschaft von Florian Hahn den FC Rot-Weiß Oberföhring und zuvor die SG Georgia/Neuaubing. Der SV Nord München-Lerchenau räumte den FC Fasanerie Nord und den TSV Grafing aus dem Weg.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
19:30

Der vielleicht einzige Kreisklassist im Münchner Viertelfinale, der FC Eintracht München, gastiert bei Alte Haide. Beide schlugen im Achtelfinale bereits Bezirksligisten. Alte Haide schlug Waldeck-Obermenzing, während Eintracht München gegen den TSV Zorneding gewann.

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
19:30

Der FC Neuhadern hat das vermeintlich schwerste Los im Pokal erwischt. Am Dienstag, dem 21. Oktober, fordert der formstarke Kreisligist von Dario Casola den bisher ungeschlagenen VfB Forstinning.

Vorteil für Neuhadern: Bisher legte Trainer Gery Lösch den Fokus klar auf die Bezirksliga. Aber: Auch mit einer etwas durch gewürfelten Mannschaft schlug der VfB den Kreisliga-Spitzenreiter Fürstenried.

Viertelfinale: Auf wen trifft Bezirksligist SV Untermenzing im Münchner Pokal?

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M.
19:00

Die Paarung im letzten Viertelfinale steht indes noch nicht fest. Am Mittwoch, dem 15. Oktober, spielen die SpVgg Feldmoching (Kreisliga 1) und der FC Alemannia München (Kreisklasse 5) zunächst das letzte Viertelfinale aus. Der Sieger trifft auf den SV Untermenzing.

Info: Fehler gefunden? Dann schreibe uns auf Instagram.

Aufrufe: 014.10.2025, 14:14 Uhr
Boris ManzAutor