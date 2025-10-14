Münchner Pokal geht in die heiße Phase – letzte Kreisklassisten hoffen

Nächste Pokalwoche in München: Am Dienstag und am Mittwoch finden insgesamt drei Duelle im Pokal statt. Heute zunächst das Viertelfinale zwischen dem SV München-West und dem SV Nord München-Lerchenau.
Der SV München West aus der Kreisliga 2 empfängt Bezirksligist Nord München-Lerchenau. Zuletzt schlug die Mannschaft von Florian Hahn den FC Rot-Weiß Oberföhring und zuvor die SG Georgia/Neuaubing. Der SV Nord München-Lerchenau räumte den FC Fasanerie Nord und den TSV Grafing aus dem Weg.
Der vielleicht einzige Kreisklassist im Münchner Viertelfinale, der FC Eintracht München, gastiert bei Alte Haide. Beide schlugen im Achtelfinale bereits Bezirksligisten. Alte Haide schlug Waldeck-Obermenzing, während Eintracht München gegen den TSV Zorneding gewann.
Der FC Neuhadern hat das vermeintlich schwerste Los im Pokal erwischt. Am Dienstag, dem 21. Oktober, fordert der formstarke Kreisligist von Dario Casola den bisher ungeschlagenen VfB Forstinning.
Vorteil für Neuhadern: Bisher legte Trainer Gery Lösch den Fokus klar auf die Bezirksliga. Aber: Auch mit einer etwas durch gewürfelten Mannschaft schlug der VfB den Kreisliga-Spitzenreiter Fürstenried.
Die Paarung im letzten Viertelfinale steht indes noch nicht fest. Am Mittwoch, dem 15. Oktober, spielen die SpVgg Feldmoching (Kreisliga 1) und der FC Alemannia München (Kreisklasse 5) zunächst das letzte Viertelfinale aus. Der Sieger trifft auf den SV Untermenzing.
