"Münchner Merkur" berichtet: 1860 München muss Insolvenz anmelden

Kurzfristig schien noch einmal eine Volte möglich. Klar, im Löwen-Kosmos ist schließlich vieles denkbar und vorstellbar. Doch die beiden Gesellschafter erzielten keine Einigung und damit muss der TSV 1860 München und seine KGaA in die Insolvenz gehen. Darüber hatte unser Medienpartner "Münchner Merkur" zuerst berichtet.
Löwenreporter Uli Kellner schreibt in seinem Artikel: "Rien ne va plus. 20 Tage nach dem „Schwarzen Mittwoch“ haben die Gesellschafter des TSV 1860 der gemeinsamen KGaA den Todesstoß versetzt und die Mechanismen der Insolvenz in Gang gesetzt."
Und Kellner skizziert das nun folgende Szenario: "Nach Lage der Dinge und wie in einem Schreiben an die Gesellschafter angekündigt, wird Geschäftsführer Manfred Paula an diesem Mittwoch den Gang in die Infanteriestraße antreten und die Insolvenz der KGaA anmelden."
Wie dann allerdings die Mannschaft aussehen soll, die in der Regionalliga Bayern für Punkte und Tore für die "Blauen" sorgen soll, ist weiterhin ein großes Rätsel. Bekommt Alper Kayabunar nun auch offiziell das Mandat als Löwentrainer? Fakt ist: Am vergangenen Wochenende bestritt der TSV beim VfB Forstinning das erste Testspiel (4:0). Heute in einem Monat beginnt die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern, wenn am 23. Juli das Eröffnungsspiel über die Bühne gehen wird.