"Münchner Merkur" berichtet: 1860 München muss Insolvenz anmelden Keine Rettung in letzter Sekunde von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Die Sechziger müssen in die Insolvenz. Wie es mit vielen Spielern weitergeht, ist ungeklärt. – Foto: Roland Schäfer

Kurzfristig schien noch einmal eine Volte möglich. Klar, im Löwen-Kosmos ist schließlich vieles denkbar und vorstellbar. Doch die beiden Gesellschafter erzielten keine Einigung und damit muss der TSV 1860 München und seine KGaA in die Insolvenz gehen. Darüber hatte unser Medienpartner "Münchner Merkur" zuerst berichtet.

Löwenreporter Uli Kellner schreibt in seinem Artikel: "Rien ne va plus. 20 Tage nach dem „Schwarzen Mittwoch“ haben die Gesellschafter des TSV 1860 der gemeinsamen KGaA den Todesstoß versetzt und die Mechanismen der Insolvenz in Gang gesetzt."



Und Kellner skizziert das nun folgende Szenario: "Nach Lage der Dinge und wie in einem Schreiben an die Gesellschafter angekündigt, wird Geschäftsführer Manfred Paula an diesem Mittwoch den Gang in die Infanteriestraße antreten und die Insolvenz der KGaA anmelden."





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Der Zeitpunkt der Insolvenz ist dabei nach FuPa-Informationen durchaus nicht unerheblich. Weil der TSV allem Anschein noch im Juni in die Insolvenz geht, hat das keine Auswirkungen auf die kommende Saison. Alles was bis zum 30. Juni passiert, wird rein formell der Spielzeit 2025/26 zugerechnet. Alles was dann ab dem 1. Juli geschieht, läuft unter der Saison 2026/27 - und das hätte Folgen gehabt für die Löwen. Denn dann hätten die Sechziger mit der Hypothek von neun Minuspunkten die neue Spielzeit in der Regionalliga in Angriff nehmen müssen.