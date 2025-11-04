Münchner Kreisligist wartet seit zehn Jahren auf Kunstrasenplatz: „Nicht mehr konkurrenzfähig“

Die Stadt München versprach der TSG Pasing vor rund zehn Jahren einen Kunstrasenplatz. Doch noch immer muss der Kreisligist auf einem „Acker“ trainieren.

Pasing – Die TSG 1888 Pasing zählt zu den traditionsreichsten Klubs Münchens. Karl-Heinz Wildmoser, Ex-Präsident des TSV 1860, machte dort einst seine fußballerischen Anfänge. Nun ist die Zukunft des Vereins aus dem Münchner Westen durchaus bedroht. Die TSG Pasing wartet bereits seit mehr als einem Jahrzehnt auf einen Kunstrasen – mit weitreichenden Folgen.

Die Sportanlage an der Aubinger Straße umfasst drei Großfeldplätze sowie einen Kleinfeldplatz. Der einzige Platz davon, der ein Flutlicht hat, ist ein Ascheplatz und gleicht inzwischen eher einem Acker, als einem Spielfeld. Ursprünglich sollte daraus ein Kunstrasenplatz werden.

Im Jahr 2015 gab es von der Stadt das Angebot an den Verein, gemeinsam einen Kunstrasenplatz zu errichten. Die damals vereinbarte Eigenbeteiligung von 100.000 Euro hat der Kreisligist bis heute beiseite gelegt, teilt Alexander Dörfler von der TSG Pasing gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern mit.

Nur Ascheplatz wird aufgebessert: „Damit wir Ruhe geben“

Im Anschluss hieße es vonseiten der Stadt, die TSG würde den Kunstrasenplatz erst zwei Jahre später erhalten, dafür aber ohne Beteiligung an den Kosten. Doch auch 2025 gibt es noch keinen Kunstrasenplatz in Pasing. Dörfler und der TSG Pasing fühlen sich inzwischen betrogen. Beim SV Aubing wurde ein neuer Kunstrasenplatz errichtet, in Freiham, nur wenige Kilometer weiter, gleich vier Plätze.

Zwar wird auf dem Rote-Erde-Platz regelmäßig frische Asche verteilt, nach spätestens drei Monaten ist vom neuen Belag allerdings nichts mehr übrig. Für Pasing gleichen die Instandhaltungsmaßnahmen eher einer Hinhaltetaktik als einem guten Willen, wie der Technische Leiter erklärt: „Es fühlt sich jedes Mal so an, als will die Stadt uns damit einfach nur weiter vertrösten, damit wir Ruhe geben, weil sie ja was machen.“

Stadt lehnt erneuten Antrag ab

Nun übt neben dem Verein auch die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat Druck aus und fordert die Landeshauptstadt München dazu auf, „die bereits mehrfach zugesagten Baumaßnahmen umgehend durchzuführen“. Genauer gesagt geht es um die Herstellung eines Groß- und Kleinfeldkunstrasenplatzes sowie die Renovierung des bestehenden Hockey-Kunstrasenplatzes.

Dörfler macht sich trotz der politischen Forderungen keine Hoffnung, dass das Vorhaben zeitnah umgesetzt werden wird. Erst kürzlich wurde ein weiterer Antrag abgelehnt. Es sei schlicht und ergreifend kein Geld dafür da. Eine Nachfrage des Vereins beim Referat für Bildung und Sport bleibt seit Wochen unbeantwortet.

TSG Pasing musste zwei Jugendteams abmelden – Herren-Zukunft steht auf dem Spiel

Die Errichtung eines Kunstrasenplatzes sei allerdings unabdingbar, wie Dörfler ausführt: „Wir sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig.“ Die TSG Pasing besitzt seit mehreren Jahren keine U17- und U19-Mannschaften mehr. Pro Jahr verliert der Verein mindestens 15-20 Jugendspieler. Fast alle zieht es aufgrund der besseren Infrastruktur zu anderen Klubs in der Umgebung, unter anderem zum SV Aubing und dessen neuen Kunstrasenplatz. Der Rest hört auf. „Die Eltern wollen ihre Kinder natürlich nicht auf einem Ascheplatz trainieren lassen“, erklärt der Technische Leiter.

Die Platzbedingungen haben auch Auswirkungen auf die Herrenmannschaften. Die Pasinger waren zuletzt auf der Suche nach einem neuen Kreisliga-Torwart. Ein geeigneter Kandidat fühlte sich nach mehreren Probeeinheiten im Verein und Team zwar wohl, zu groß sei für ihn allerdings die Verletzungsgefahr auf dem Ascheplatz. Die Herrenmannschaften gibt es nur noch, weil viele der Spieler schon seit ihrer Jugend dort sind und sich dem Verein verbunden fühlen. Von unten kommt aber keine neue Generation mehr nach, erläutert Dörfler.

Herrenmannschaften trainieren auf Ascheplatz

Die Herren müssen von Ende September bis Ende März auf der „Roten Erde“ trainieren. Auf Spiele ist darauf nicht zu denken. Von Oktober bis März tauscht die TSG das Heimrecht. Die Jugendmannschaften von der U6 bis zur U15 weichen bei schlechtem Wetter auf die schmalen Rasenstreifen neben den Feldern aus, damit die Plätze nicht noch weiter belastet werden. Der Kunstrasenplatz der Hockeyabteilung auf dem Sportgelände ist keine Alternative. Das Feld ist durchgehend belegt und ebenso stark renovierbedürftig. Doch auch hier tut sich nichts.

Vor allem die Olympia-Bewerbung der Stadt München ist den Verantwortlichen in Pasing ein Dorn im Auge. „Die Stadt hat kein Geld für den Breitensport, aber für eine solche Großveranstaltung, die mit extrem hohen Kosten verbunden ist“, ärgert sich Dörfler. Somit geht das Pasinger Hoffen auf einen Kunstrasenplatz mal wieder in die nächste Runde. (Alexander Nikel)