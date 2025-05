Münchner Kreisligen: Diese Entscheidungen fallen im Saisonfinale

Am Wochenende steht der letzte Spieltag in den drei Münchner Kreisligen auf dem Programm. Aufstieg, Relegation, Abstieg: Wir geben einen Überblick, welche Entscheidungen noch ausstehen.

Die wichtigsten Entscheidungen sind in der Kreisliga 1 bereits gefallen, außer es passiert noch etwas ganz Wildes.

Der TSV München 1954 wird Meister und steigt direkt auf, vorausgesetzt der zweitplatzierte SV Olympiadorf holt am letzten Spieltag nicht drei Punkte und 21 Tore auf (der direkte Vergleich ist nach 1:2 und 2:1 ausgeglichen).

Sollte Olympiadorf sein Spiel beim Tabellenschlusslicht SC Inhauser Moos nicht gewinnen, könnte auch die Aufstiegsrelegation noch einmal in Gefahr geraten. Der SV Lohhof liegt mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf Rang drei.

Abstieg

Moos und Erdweg gehen direkt runter in die Kreisklasse, Karlsfeld II und Dachau 65 II müssen in die Abstiegsrelegation. Das steht bereits fest.

Kreisliga München 2

Spannender geht es dagegen in der Kreisliga 2 zu, obwohl der Meister schon feststeht.

Aufstieg

Der MTV München gewinnt die Kreisliga 2 und spielt nächstes Jahr in der Bezirksliga. Zwar hat der Tabellenführer nur drei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten SV München West, ist durch den gewonnen direkten Vergleich (3:3 & 2:1) aber nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Für die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation reicht West ein Unentschieden im abschließenden Spiel beim TSV Solln. Sollte West verlieren, kann die DJK Pasing mit einem Sieg gegen Gern noch auf Platz zwei springen.

Abstieg

Für Gern geht es aber auch noch um alles. Mit einem Dreier wäre die FT sicher in der Abstiegsrelegation, ansonsten könnte sie noch von Thalkirchen überholt werden. Das wäre gleichbedeutend mit dem direkten Abstieg.

Mit dem ESV München steht einer der beiden direkten Absteiger bereits fest, der FC Bosna muss in die Abstiegsrelegation.

Kreisliga München 3

Jede Menge Spannung ist noch am letzten Spieltag der Kreisliga 3 geboten – obwohl nur noch eine Entscheidung offen ist.

Aufstieg

Der TSV Ebersberg ist Meister und kehrt nach vier Jahren in die Bezirksliga zurück. Die SpVgg Haidhausen spielt wie im letzten Jahr in der Relegation – damals allerdings noch als Bezirksligist.

Abstieg

Der ATSV Kirchseon und die Fortuna Unterhaching steigen in die Kreisklasse ab, Ottobrunn muss in die Relegation. Für den zweiten Abstiegsrelegationsplatz sind noch vier Teams in der Verlosung.

Aktuell belegt diesen der FC Anzing Parsdorf (30 Punkte). Die Anzinger können aber noch an Waldtrudering (31 Punkte), Baldham (31 Punkte) und Grasbrunn-Neukeferloh (33 Punkte, aber direkten Vergleich verloren) vorbeiziehen. Waldtrudering und Grasbrunn-Neukeferloh treffen im direkten Duell aufeinander. Es dürfte ein entscheidendes werden.