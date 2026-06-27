Münchner Kreisliga startet mit 40 Teams in einer Gruppe

FB KL Baldham (grün) Timon Becker vs Anzing/Parsdorf Alexander Dausch – Foto: Sro

In der Saison 2026/27 spielen alle 40 Mannschaften aus drei Kreisligen in einer gemeinsamen Gruppe. Die Teams bestreiten 24 Spieltage ohne klassisches Hin- und Rückspiel.

Viel Druckfläche in den Heimatzeitungen wird in der kommenden Fußballsaison 2026/27 die Tabelle der Münchner Kreisliga benötigen. Aufgrund einer Strukturreform werden die bislang drei existierenden Kreisligen binnen eines Jahres auf zwei Ligen reduziert.

Der Hintergrund: Die anderen Kreise im Bezirk Oberbayern (Inn/Salzach, Zugspitze, Donau/Isar) beklagten eine Ungleichbehandlung, da der Kreis München somit drei Direktaufsteiger in die Bezirksliga stellte. Trotz einer in etwa gleichen Gesamtanzahl an Vereinen und Mannschaften im Vergleich zu den anderen drei Kreisen. Und diese stellen eben nur zwei Kreisligen.

Die betroffenen Vereine im BFV-Spielkreis München stimmten im Frühjahr über verschiedene Modelle zur Durchführung der Reduzierung ab und entschieden sich für das „Champions-League-Modell“. Alle 40 Mannschaften aus den drei Ligen werden in einer Gruppe zusammengefasst und bestreiten insgesamt 24 Spieltage ohne klassisches Hin- und Rückspiel.

Je nach Platzierungen in den vergangenen drei Jahren wird jeder Verein einem von drei Lostöpfen zugeordnet, woraus sich dann die Paarungen bilden. Die ersten drei Vereine der Schlusstabelle steigen dann in die Bezirksliga auf, die Plätze vier bis sieben nehmen an der Aufstiegsrelegation teil.

Die Ränge acht bis 21 verbleiben sicher in der Kreisliga, die Plätze 32 bis 40 steigen in die Kreisklasse ab. Die Ränge 22 bis 31 wiederum spielen in der Relegation gegen den Abstieg. Ab der Saison 2027/28 werden dann auch im Münchner Raum zwei Kreisligen mit jeweils 15 Vereinen gebildet.

Die fünf beteiligten Vereine aus dem Landkreis Ebersberg nehmen den neuen Modus durchweg positiv auf und äußern sich fast wortgleich zu den Änderungen. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Poings Aufstiegstrainer Stefan de Prato. „Es könnte eine spannende Sache werden. Ob es positiv oder negativ ist, wird sich am Ende der Saison zeigen.“

Stefan Lechner, Spielertrainer des TSV Oberpframmern, meint: „Wir haben auch für diesen Modus gestimmt. Es ist mal was Neues. Wir freuen uns auf alle Fälle auf eine spannende Saison mit für uns ungewohnten Gegnern. Es wird aber auch eine harte Saison werden, nachdem fast die Hälfte der Mannschaften gegen den Abstieg spielt.“

Und Walter Geck erklärt als Fußball-Abteilungsleiter des SC Baldham-Vaterstetten: „Wir haben uns im Verein auch für dieses Modell entschieden. Wir sehen auch einen gewissen Reiz mit neuen Gegnern. Wir sind guter Dinge und schauen, wie sich das sportlich für uns ausgeht.“