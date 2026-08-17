Münchner Kickers siegen im Pokalderby gegen Neuhadern

In der zweiten Pokalrunde fand am Wolkerweg ein richtiges Derby statt, indem man gegen den favorisierten Kreisligisten FC Neuhadern ins Stechen ging.
Wie bei den Kickers üblich, kann durch sehr viele Urlauber in den Monaten Juli und August keine koordinierte Vorbereitung absolviert werden. Daher hatte Coach Momo Essa einen mix aus neuen Spielern, Urlaubrückkehrern sowie aus der Zweiten zur Verfügung.
Wir haben Coach Momo gefragt, wie er die Jungs in kürzerster Zeit auf das Spiel einstellte.
Momo Essa: „Bereits eine Woche vor dem Pokalspiel haben wir begonnen, uns intensiv mit unserem Gegner und vor allem mit unserem eigenen Spielplan auseinanderzusetzen. Dabei ging es nicht nur darum, eine bestimmte Formation festzulegen, sondern vor allem darum, verschiedene mögliche Spielsituationen und Szenarien vorzubereiten.“
Momo Essa: „Wir haben im Training gezielt daran gearbeitet, wie wir uns mit und gegen den Ball bewegen wollen, wie wir verteidigen und wie wir in bestimmten Situationen reagieren möchten. Dadurch hatten die Spieler bereits vor dem Spiel eine klare Vorstellung davon, was wir auf dem Platz umsetzen wollten.“
Momo Essa: „Für mich war es besonders erfreulich zu sehen, wie gut die Mannschaft diese Vorgaben im Spiel umgesetzt hat. Trotz der noch nicht optimalen körperlichen Verfassung war die Qualität in vielen Situationen bereits sehr gut.“
Momo Essa: „Am Spieltag selbst lag unser Fokus zunächst darauf, die Mannschaft auch mental optimal auf die Aufgabe einzustellen. Wir wollten uns nicht davon beeinflussen lassen, in welcher Liga der Gegner spielt oder welche individuelle Qualität er besitzt. Für uns ging es darum, unser eigenes Spiel auf den Platz zu bringen, als Mannschaft zu funktionieren und über Kommunikation, Disziplin und Einsatz die Grundlage für einen Erfolg zu schaffen.“
Momo Essa: „In der ersten Halbzeit war das Spiel zunächst sehr intensiv. Vor allem in den ersten 20 Minuten mussten wir defensiv einige Situationen besser lösen. Wir waren nicht immer konsequent genug und haben dem Gegner teilweise zu viel Raum gegeben.
Das 0:1 entstand schließlich nach einer Flanke und einer zweiten Situation im Strafraum, bei der wir den Ball nicht konsequent genug geklärt haben. Solche Situationen müssen wir in Zukunft besser verteidigen.
Wichtig war aber die Reaktion der Mannschaft. Wir haben uns nach dem Gegentor nicht aus unserem Konzept bringen lassen und sind wieder zu unserem Plan zurückgekehrt. Gleichzeitig haben wir einige taktische Anpassungen vorgenommen, insbesondere im Mittelfeld. Dort wollten wir kompakter werden und den Gegner früher unter Druck setzen.“
Momo Essa: „Ich habe mehr Druck und Kontrolle gefordert und in der Halbzeitpause haben wir genau diese Punkte angesprochen. Wir wollten im Zentrum mehr Druck auf den Ball ausüben und dem Gegner weniger Möglichkeiten geben, das Spiel ruhig aufzubauen. Gleichzeitig war die Kommunikation auf dem Platz ein wichtiger Punkt. Das hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert.
Wir waren jetzt viel präsenter, hatten mehr Ballbesitz und konnten immer wieder eigene Chancen kreieren. Obwohl wir körperlich noch nicht auf dem Niveau waren, das wir uns für die Saison wünschen, haben wir es geschafft, dies durch Motivation, Einsatz und eine sehr gute Mentalität auszugleichen. Die Mannschaft hat weiter an den eigenen Plan geglaubt und wurde schließlich dafür belohnt.“
Momo Essa: „Der Ausgleich zum 1:1 durch Alen Juklen in der 82. Minute war die logische Belohnung für unsere Leistungssteigerung. Danach haben wir unsere Spielweise erneut leicht angepasst. Nach dem Ausgleich wollten wir defensiv etwas sicherer stehen und gleichzeitig die Räume für schnelle Gegenangriffe nutzen.
Genau daraus entstand schließlich die Möglichkeit zum entscheidenden Treffer.
In der 87. Minute konnte Hasan Skopljak sich im Mittelfeld durchbeissen und einen Steckpass auf Filip Palac spielen welcher dem Torwart aus ca. 30 Metern mit einem Sonntagsschuss keine Chance ließ.
In den letzten Minuten ging es dann nur noch darum, gemeinsam zu verteidigen und den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Wir mussten sogar noch einen Spieler ersetzen, aber die Mannschaft blieb konzentriert und hat die letzten Minuten gemeinsam überstanden.“
Momo Essa: „Besonders stolz bin ich auf die Mentalität der gesamten Mannschaft.
Unser Fitnesslevel ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht dort, wo wir es im Laufe der Saison haben wollen. Trotzdem haben die Spieler diesen Nachteil durch Einsatz, Motivation und Kampfgeist ausgeglichen.
Jeder einzelne Spieler hat seinen Beitrag geleistet. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie bereit ist, füreinander zu kämpfen und auch nach einem Rückstand nicht aufzugeben.
Auch wenn wir mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters nicht immer einverstanden waren und die lange Nachspielzeit von 13 Minuten für uns eine zusätzliche Herausforderung darstellte, ist die Mannschaft ruhig geblieben und hat den Fokus behalten.“
Momo Essa: „Der 2:1-Sieg gegen den FC Neuhadern ist für uns ein sehr wichtiger Erfolg und gleichzeitig eine starke Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Wochen.
Wir haben gesehen, dass unsere taktische Vorbereitung funktioniert und dass die Spieler in der Lage sind, gemeinsam einen Plan umzusetzen. Gleichzeitig haben wir aber auch einige Punkte gesehen, an denen wir weiterarbeiten müssen – insbesondere unsere defensive Stabilität, das Verhalten im Mittelfeld und unsere körperliche Fitness.
Trotzdem können wir sehr zufrieden sein.
Dieser Sieg gibt uns einen starken Schub für den Start in die Saison. Jetzt gilt es, nicht stehen zu bleiben, sondern weiter konzentriert zu arbeiten.
In der kommenden Woche richten wir unseren Fokus bereits auf das nächste Spiel und wollen uns genauso intensiv vorbereiten, um auch dort einen klaren Plan und die richtigen Lösungen auf dem Platz zu haben.
Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft für diese Leistung, den Einsatz und die Mentalität.“