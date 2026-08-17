Münchner Kickers siegen im Pokalderby gegen Neuhadern

In der zweiten Pokalrunde fand am Wolkerweg ein richtiges Derby statt, indem man gegen den favorisierten Kreisligisten FC Neuhadern ins Stechen ging.

Wie bei den Kickers üblich, kann durch sehr viele Urlauber in den Monaten Juli und August keine koordinierte Vorbereitung absolviert werden. Daher hatte Coach Momo Essa einen mix aus neuen Spielern, Urlaubrückkehrern sowie aus der Zweiten zur Verfügung.

Momo als du erfahren hast, dass in der nächsten Runde der FC Neuhadern uns als Gegner gegenübersteht, was hast du im Anschluss den Jungs mit auf den Weg gegeben?

Momo Essa: „Bereits eine Woche vor dem Pokalspiel haben wir begonnen, uns intensiv mit unserem Gegner und vor allem mit unserem eigenen Spielplan auseinanderzusetzen. Dabei ging es nicht nur darum, eine bestimmte Formation festzulegen, sondern vor allem darum, verschiedene mögliche Spielsituationen und Szenarien vorzubereiten.“

Hast du bestimmte Situationen im Training trainieren lassen?

Momo Essa: „Wir haben im Training gezielt daran gearbeitet, wie wir uns mit und gegen den Ball bewegen wollen, wie wir verteidigen und wie wir in bestimmten Situationen reagieren möchten. Dadurch hatten die Spieler bereits vor dem Spiel eine klare Vorstellung davon, was wir auf dem Platz umsetzen wollten.“

Bevor wir das Spiel thmatisieren. Bist du mit der Umsetzung zufrieden?

Momo Essa: „Für mich war es besonders erfreulich zu sehen, wie gut die Mannschaft diese Vorgaben im Spiel umgesetzt hat. Trotz der noch nicht optimalen körperlichen Verfassung war die Qualität in vielen Situationen bereits sehr gut.“

Was hast du am Spieltag deiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben?

Momo Essa: „Am Spieltag selbst lag unser Fokus zunächst darauf, die Mannschaft auch mental optimal auf die Aufgabe einzustellen. Wir wollten uns nicht davon beeinflussen lassen, in welcher Liga der Gegner spielt oder welche individuelle Qualität er besitzt. Für uns ging es darum, unser eigenes Spiel auf den Platz zu bringen, als Mannschaft zu funktionieren und über Kommunikation, Disziplin und Einsatz die Grundlage für einen Erfolg zu schaffen.“

Wie hast du die erste Halbzeit inkl. dem frühen Rückstand wahrgenommen?

Momo Essa: „In der ersten Halbzeit war das Spiel zunächst sehr intensiv. Vor allem in den ersten 20 Minuten mussten wir defensiv einige Situationen besser lösen. Wir waren nicht immer konsequent genug und haben dem Gegner teilweise zu viel Raum gegeben.

Das 0:1 entstand schließlich nach einer Flanke und einer zweiten Situation im Strafraum, bei der wir den Ball nicht konsequent genug geklärt haben. Solche Situationen müssen wir in Zukunft besser verteidigen.

Wichtig war aber die Reaktion der Mannschaft. Wir haben uns nach dem Gegentor nicht aus unserem Konzept bringen lassen und sind wieder zu unserem Plan zurückgekehrt. Gleichzeitig haben wir einige taktische Anpassungen vorgenommen, insbesondere im Mittelfeld. Dort wollten wir kompakter werden und den Gegner früher unter Druck setzen.“



In der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft ein anderes Bild. Wie war deine Halbzeitansprache und wie sahst du dann die zweite Hälfte?

Momo Essa: „Ich habe mehr Druck und Kontrolle gefordert und in der Halbzeitpause haben wir genau diese Punkte angesprochen. Wir wollten im Zentrum mehr Druck auf den Ball ausüben und dem Gegner weniger Möglichkeiten geben, das Spiel ruhig aufzubauen. Gleichzeitig war die Kommunikation auf dem Platz ein wichtiger Punkt. Das hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert.

Wir waren jetzt viel präsenter, hatten mehr Ballbesitz und konnten immer wieder eigene Chancen kreieren. Obwohl wir körperlich noch nicht auf dem Niveau waren, das wir uns für die Saison wünschen, haben wir es geschafft, dies durch Motivation, Einsatz und eine sehr gute Mentalität auszugleichen. Die Mannschaft hat weiter an den eigenen Plan geglaubt und wurde schließlich dafür belohnt.“