Münchner Fußballverein verzweifelt: „Wenn wir keine Lösung finden, müssen wir Jugendlichen kündigen“

Ein Fußballfeld nur zum anschauen? Der Rasenplatz der Bezirkssportanlage an der Agilolfingerstraße in München ist meistens gesperrt. Kündigungen drohen.

München/Untergiesing – Zwei Vereine. Um die 30 Mannschaften. Aber nur drei Plätze. Die Bezirkssportanlage an der Agilolfingerstraße 6 stößt an ihre Grenzen. Es wird bald so knapp, dass Tobias Riess, dritter Vorsitzender des TSV Turnerbund München, sagt: „Wenn wir bis Juli keine Lösung finden, dann müssen wir 50 bis 70 Jugendlichen kündigen.“

Von Herbst bis Frühjahr liege die Fläche regelmäßig ganz brach. In einem Antrag fordert der Politiker nun die Stadt auf, den Rasen so anzulegen, dass er wetterunabhängig – oder zumindest zu deutlich erweiterten Zeiten als bisher – benutzt werden kann. „Er soll mit Drainagen ertüchtigt werden“, meint der Beauftragte.

Rasenplatz in München meistens gesperrt: SPD und Verein fordern Ertüchtigung

Das will auch Vorstand Riess. Etwa 600 Menschen fasst die Fußball-Abteilung des Turnerbunds. „Wir würden auf die empfindliche Fläche vor allem die Kinder drauf lassen, nicht die schweren Erwachsenen“, gelobt er.

Schon aktuell hat der Verein Mühe, alle Fußballfreunde irgendwie unterzubringen – so werden die Kunstrasenplätze regelmäßig unterteilt, damit alle „gleichzeitig trainieren können“. Dennoch sei die Lage aktuell so dramatisch, dass Riess über Kündigungen nachdenken muss. Das würde auch bedeuten: Es gäbe keine Neuaufnahmen mehr. „Und das gerade in einer Zeit, wo der Mädchenfußball so richtig boomt.“

Das Baureferat will auf Hallo-Anfrage noch nicht zu dem Thema Stellung nehmen. Erst wenn der Antrag der Behörde zur Bearbeitung zugeleitet werde, würden die Sachverhalte geprüft. Der BA Untergiesing-Harlaching wird sich am Dienstag, 20. Mai, mit der Thematik befassen. Die Sitzung findet in der Gaststätte „Harlachinger Einkehr“, Karolingerallee 34, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

