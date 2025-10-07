Münchner Fußballgemeinde trauert um Ex-Löwe Darius Amados (†25)

Darius Amados ist im Alter von 25 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er lief als Fußballer für mehrere Vereine in München auf.

München – Schocknachricht für den Münchner Amateurfußball. Darius Amados ist im Alter von 25 Jahren ums Leben gekommen. Der Unfall des gebürtigen Freisingers liegt schon drei Wochen zurück. Am Montag reagierte sein ehemaliger Verein Rot-Weiß Erfurt auf den tragischen Tod ihres Ex-Spielers.

„Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod unseres ehemaligen Spielers Darius Amados vernommen. Darius trug im Jahr 2020/2021 das Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt“, schreibt der Verein aus der Regionalliga Nordost auf Instagram. „Dass Darius mit nur 25 Jahren bei einem Unfall viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde, macht uns fassungslos. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Ruhe in Frieden.“

Auch im Herrenbereich zeigte der Defensivspieler bei mehreren Münchner Vereinen sein Können. In der Saison 2021/22 absolvierte Amados 14 Spiele für die zweite Mannschaft von 1860 München und elf Partien für den SV Pullach in der Bayernliga Süd. Anschließend wechselte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Togos zu Türkgücü München (ohne Einsatz).

Von dort zog es Amados zum SV Donaustauf, ehe er noch einmal in Pullach in der Landesliga (10 Spiele, 2 Tore) und Bezirksliga Süd beim SVN München (10 Spiele, 1 Tor) in seiner Heimat zum Einsatz kam. Zuletzt war der Abwehrspieler in der zweiten Liga Luxemburgs bei US Rümelingen am Ball.

Seine ehemalige Geschäftspartnerin Anna Heinlin hat eine Spendenaktion zur Unterstützung seiner Angehörigen ins Leben gerufen. „Mit großer Trauer müssen wir Abschied von Darius nehmen, der viel zu früh von uns gegangen ist. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die wir nicht in Worte fassen können. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, hilft, die finanzielle Last ein wenig zu lindern und der Familie den Raum zu geben, den sie für ihre Trauer und Heilung braucht.“ Der Zielbetrag liegt bei 30.000 Euro. Bis Dienstagnachmittag um 13 Uhr gingen bereits 706 Spenden im Gesamtwert von über 21.000 Euro ein.