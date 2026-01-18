Münchner Fußball-Vereine mit eindringlicher Forderung an OB Dieter Reiter

Die neue Platzwart-Regelung der Stadt München sorgt für Ärger. Nun haben sich 24 Vereine zusammengetan – mit einer klaren Forderung an Dieter Reiter.

Die Münchner Fußball-Vereine mobilisieren gegen die neue Platzwart-Regelung der Stadt und fordern eine rasche Kurskorrektur. Zum Hintergrund: Die Stadt München hat ihr Betreuungsmodell für Sportanlagen geändert. Statt wie bisher zwei feste Platzwarte pro Anlage zu beschäftigen, setzt sie jetzt drei Platzwarte im Schichtbetrieb für je zwei Anlagen ein.

Das klingt auf dem Papier effizient, schafft aber Probleme: „Teilweise ist an mehreren Tagen kein Platzwart da“, sagte Sepp Schall, zweiter Vorstand der SpVgg Thalkirchen, jünst gegenüber dem Münchner Merkur – mit gravierenden Folgen für die Vereine, die fortan selbst das Hausrecht oder Verkehrssicherungspflicht übernehmen müssen.