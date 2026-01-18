Münchner Fußball-Vereine mit eindringlicher Forderung an OB Dieter Reiter

Die neue Platzwart-Regelung der Stadt München sorgt für Ärger. Nun haben sich 24 Vereine zusammengetan – mit einer klaren Forderung an Dieter Reiter.
Die Münchner Fußball-Vereine mobilisieren gegen die neue Platzwart-Regelung der Stadt und fordern eine rasche Kurskorrektur. Zum Hintergrund: Die Stadt München hat ihr Betreuungsmodell für Sportanlagen geändert. Statt wie bisher zwei feste Platzwarte pro Anlage zu beschäftigen, setzt sie jetzt drei Platzwarte im Schichtbetrieb für je zwei Anlagen ein.
Das klingt auf dem Papier effizient, schafft aber Probleme: „Teilweise ist an mehreren Tagen kein Platzwart da“, sagte Sepp Schall, zweiter Vorstand der SpVgg Thalkirchen, jünst gegenüber dem Münchner Merkur – mit gravierenden Folgen für die Vereine, die fortan selbst das Hausrecht oder Verkehrssicherungspflicht übernehmen müssen.
Die Stadt München rechtfertigt die Umstellung mit der schwierigen Haushaltslage. Sie habe nur vakante Stellen gestrichen, die Einsparung liege bei rund 780.000 Euro. Laut Referat für Bildung und Sport sind die Anlagen montags bis freitags von 14:12 bis 22:30 Uhr sowie an einem Wochenendtag besetzt. Zurück zum alten Modell will die Stadt nicht. Sie wolle aber mit den Vereinen weiter am System arbeiten. Die Realität sehe anders aus, kontern die Vereine. Plätze blieben geschlossen, Funktionäre denken aufgrund der Mehrbelastung übers Aufhören nach.
Jetzt haben 24 Münchner Vereine eine Petition gestartet mit einer klaren Forderung: „Wir fordern den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Herrn Dieter Reiter, daher eindringlich auf, die jüngste Entscheidung zurückzunehmen und wieder zwei feste Platzwarte pro Bezirkssportanlage einzusetzen.“ (Zur Petition)