Münchner Bezirksligist trauert um verstorbenen Spieler Spendenaufruf für Familie von Michel Guddat · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser

Stefan Popovic verstarb im Alter von 30 Jahren. – Foto: FC Phönix München

Spieler, Freund, Partner und Vater – und viel zu früh aus dem Leben gerissen. Der Tod von Stefan Popovic erschüttert den Münchner Amateurfußball.

Ein Schatten legt sich über den Münchner Amateurfußball. Der FC Phönix München trauert um Stefan Popovic. Der 30-jährige, in Bosnien geborene Außenverteidiger starb vergangene Woche völlig unerwartet – und hinterließ eine Lücke, die sich mit Worten kaum fassen lässt. „Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod unseres Spielers und Freundes Stefan Popovic erfahren“, schrieb der Verein auf Instagram. „Sein viel zu früher Tod hat uns tief erschüttert und macht die gesamte Phönix-Familie unendlich traurig.“ Die Euphorie über den Aufstieg in die Bezirksliga, noch wenige Wochen zuvor ein Grund zum Feiern, weicht nun schwerem Schmerz. Fußball wird zur Nebensache.

FC Phönix München trauert um verstorbenen Spieler Dabei hatte Popovic großen Anteil am Kreisliga-Meistertitel der vergangenen Saison. In zwölf Spielen traf der Linksfuß fünfmal und bereitete zudem vier Treffer vor. Beim ASV Dachau und bei der SpVgg Feldmoching schnupperte Popovic bereits Bezirksliga-Luft. In der Landesliga lief er zweimal für Feldmoching auf. Nun reißt sein Tod eine Lücke – im Verein, in der Mannschaft, im Leben aller Menschen, die ihn kannten. Doch noch viel schwerer wiegt der Verlust für seine Familie. Stefan Popovic hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine kleine Tochter. Zudem sollte er bald zum zweiten Mal Vater werden – seine Lebensgefährtin erwartet ihr gemeinsames zweites Kind.