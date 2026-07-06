Münchner Bezirksligist trauert um verstorbenen Spieler

Spieler, Freund, Partner und Vater – und viel zu früh aus dem Leben gerissen. Der Tod von Stefan Popovic erschüttert den Münchner Amateurfußball.
Ein Schatten legt sich über den Münchner Amateurfußball. Der FC Phönix München trauert um Stefan Popovic. Der 30-jährige, in Bosnien geborene Außenverteidiger starb vergangene Woche völlig unerwartet – und hinterließ eine Lücke, die sich mit Worten kaum fassen lässt.
„Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod unseres Spielers und Freundes Stefan Popovic erfahren“, schrieb der Verein auf Instagram. „Sein viel zu früher Tod hat uns tief erschüttert und macht die gesamte Phönix-Familie unendlich traurig.“ Die Euphorie über den Aufstieg in die Bezirksliga, noch wenige Wochen zuvor ein Grund zum Feiern, weicht nun schwerem Schmerz. Fußball wird zur Nebensache.
Dabei hatte Popovic großen Anteil am Kreisliga-Meistertitel der vergangenen Saison. In zwölf Spielen traf der Linksfuß fünfmal und bereitete zudem vier Treffer vor. Beim ASV Dachau und bei der SpVgg Feldmoching schnupperte Popovic bereits Bezirksliga-Luft. In der Landesliga lief er zweimal für Feldmoching auf.
Nun reißt sein Tod eine Lücke – im Verein, in der Mannschaft, im Leben aller Menschen, die ihn kannten. Doch noch viel schwerer wiegt der Verlust für seine Familie. Stefan Popovic hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine kleine Tochter. Zudem sollte er bald zum zweiten Mal Vater werden – seine Lebensgefährtin erwartet ihr gemeinsames zweites Kind.
Dieser Umstand macht den Verlust noch unfassbarer und die Situation für die Hinterbliebenen noch schwerer. Freunde, Familie und Wegbegleiter haben deshalb eine GoFundMe-Spendenaktion mit dem Titel „Gemeinsam Hoffnung schenken“ ins Leben gerufen, um die finanzielle Belastung in dieser schweren Zeit zumindest etwas zu lindern.
„Die Spenden sollen der Familie Sicherheit geben und sie dabei unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – füreinander da zu sein, zu trauern und den Kindern einen liebevollen und sorgenfreien Start in die Zukunft zu ermöglichen“, heißt es in dem Aufruf. Jeder Beitrag – egal in welcher Höhe – ist „ein Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts“. Wer nicht spenden kann oder möchte, hilft der Familie bereits damit, die Aktion zu teilen und bekannt zu machen.
Der FC Phönix München hat Stefan Popovic mit einem bewegenden Statement verabschiedet. „Lieber Stefan, danke für die gemeinsame Zeit beim FC Phönix. Wir werden dich stets in bester Erinnerung behalten.“
Es sind Sätze, die zeigen, was Amateurfußball in seinem Kern ist: Gemeinschaft, Zusammenhalt, Familie. Und manchmal auch gemeinsamer Schmerz. Stefan Popovic hinterlässt Spuren – auf dem Platz, im Verein und in den Herzen all jener, die das Glück hatten, ihn zu kennen. Diese Spuren werden bleiben. (mg)