Der FC Mainaustrasse spielt mittlerweile sogar in der A-Klasse. – Foto: Max Gruber/FuPa Oberbayern

Münchner Amateur-Verein erhält 7.000 Euro vom DFB: „Wir sind absolut sprachlos" Vom Flüchtlingsprojekt zum A-Klassisten

Von einem Flüchtlingsprojekt bis in die A-Klasse: Der FC Mainaustrasse ist für sein außergewöhnliches soziales Engagement vom DFB ausgezeichnet worden.

München – „Wir sind absolut sprachlos, dass wir den Preis, diese große Würdigung und diese auch deutschlandweite Sichtbarkeit für unsere Arbeit bekommen“, zitiert der BFV Stefan Lenz, den Vorsitzenden des FC Mainaustrasse. Die DFB-Kulturstiftung zeichnete den Fußballverein aus München mit dem renommierten Julius Hirsch Preis 2025 aus. „Das ist für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes, wie auch der Verein für alle etwas ganz Besonderes ist“, so Lenz weiter. Der Vorsitzende freut sich nicht nur über den Preis, sondern auch über die Würdigung und die „deutschlandweite Sichtbarkeit für die Arbeit.“ Denn der FC Mainaustrasse ist kein gewöhnlicher Verein.

Zuletzt gelang dem FC Mainaustraße in München der Doppelaufstieg Der Klub wurde erst im Jahr 2019 gegründet und entstand aus einem Fußballprojekt für unbegleitete Jugendliche. Dieses Projekt war drei Jahre zuvor ins Leben gerufen worden. Inzwischen stieg die Mannschaft zweimal auf und spielt inzwischen regulär in der A-Klasse München.