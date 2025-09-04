Münchner Amateur-Verein erhält 7.000 Euro vom DFB: „Wir sind absolut sprachlos“

Von einem Flüchtlingsprojekt bis in die A-Klasse: Der FC Mainaustrasse ist für sein außergewöhnliches soziales Engagement vom DFB ausgezeichnet worden.
München – „Wir sind absolut sprachlos, dass wir den Preis, diese große Würdigung und diese auch deutschlandweite Sichtbarkeit für unsere Arbeit bekommen“, zitiert der BFV Stefan Lenz, den Vorsitzenden des FC Mainaustrasse. Die DFB-Kulturstiftung zeichnete den Fußballverein aus München mit dem renommierten Julius Hirsch Preis 2025 aus.
„Das ist für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes, wie auch der Verein für alle etwas ganz Besonderes ist“, so Lenz weiter. Der Vorsitzende freut sich nicht nur über den Preis, sondern auch über die Würdigung und die „deutschlandweite Sichtbarkeit für die Arbeit.“ Denn der FC Mainaustrasse ist kein gewöhnlicher Verein.
Der Klub wurde erst im Jahr 2019 gegründet und entstand aus einem Fußballprojekt für unbegleitete Jugendliche. Dieses Projekt war drei Jahre zuvor ins Leben gerufen worden. Inzwischen stieg die Mannschaft zweimal auf und spielt inzwischen regulär in der A-Klasse München.
Doch das Engagement des FC Mainsaustrasse macht mehr als das rein sportliche aus. Der Verein hilft bei der Integration im Alltag. Dazu gehören unter anderem Unterstützung bei Behördengängen, Sprachkursen sowie bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Für dieses herausragende soziale und gesellschaftliche Engagement ist der Klub nun prämiert worden.
BFV-Präsident Christoph Kern bezeichnet den Münchner Verein als eine „echte Erfolgsgeschichte für soziales und gesellschaftliches Engagement“. Das Projekt habe „echten Vorbildscharakter“. Zum Entscheidungskommitte des Julius Hirsch Preises gehören unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Ex-Nationalspielerin Celia Šašić sowie Otto Addo, ehemaliger Trainer der Nationalmannschaft Ghanas.
Der Julius Hirsch Preis, benannt nach dem in Ausschwitz ermordeten ehemaligen deutschen Nationalspieler, ist mit 7.000 Euro dotiert. Mit diesem Preisgeld will der FCM nun unter anderem Trainerscheine für die eigenen Mitglieder finanzieren, wie Lenz erklärt.: „Es geht für uns darum, Multiplikatoren auszubilden, die Spieler auch an ehrenamtliche Aufgaben heranzuführen und sie so aktiv in den Verein einzubinden. Uns geht es um Nachhaltigkeit, darum, dass der Verein und die Menschen eine langfristige Perspektive haben.“ (pm/Alexander Nikel)