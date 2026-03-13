Münchingen unter Druck, wird es wieder zweistellig für Pflugfelden?

---

Für den AKV B.G. Ludwigsburg ist dieses Heimspiel der Versuch, nach dem völligen Zusammenbruch wieder Haltung zu finden. Das 0:9 in Schwieberdingen war ein Schlag, der nachwirkt, zumal der Aufsteiger mit 20 Punkten und einem Torverhältnis von 49:85 ohnehin tief in der Gefahrenzone steckt. FV Löchgau II reist mit 27 Punkten an, verlor zuletzt zwar deutlich 1:6 gegen Heimsheim, steht aber noch über dem Strich. Das Hinspiel gewann Löchgau II 3:1. Silas Hilligardt, Fabijan Spaqi und Justin Sylla trafen damals, Shkemb Miftari verkürzte nur noch. Der AKV braucht nach dem Debakel eine Reaktion, Löchgau II die Punkte, um den Blick nicht doch wieder nach unten richten zu müssen. ---

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im oberen Mittelfeld längst mehr als nur ordentliche Runden erhoffen. Spvgg Besigheim steht bei 36 Punkten und hat sich in Schlagdistanz zur Spitzengruppe festgesetzt. SV Salamander Kornwestheim kommt mit 37 Punkten und zuletzt einem leidenschaftlichen 3:2 gegen TV Aldingen. Das Hinspiel gewann Besigheim in Kornwestheim 1:0, Torschütze war Ilias Koulaxidis vor 100 Zuschauern unter der Leitung von Jannik Vollmer. Kornwestheim hat also noch eine offene Rechnung, Besigheim die Chance, mit einem Sieg an Kornwestheim vorbeizuziehen. Viel dichter kann ein Duell um Position und Prestige kaum sein. ---

TV Aldingen hat zuletzt in Kornwestheim eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen müssen und ist mit 36 Punkten auf Rang sechs zurückgefallen. TSV Schwieberdingen kommt dagegen mit voller Brust: Das 9:0 gegen AKV B.G. Ludwigsburg war ein Ausrufezeichen, das in dieser Liga nicht ungehört bleibt. Schwieberdingen steht nun bei 27 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Robin Lee Pfohl brachte Aldingen früh in Führung, Maximilian Graf glich aus. Dazu gab es einen verschossenen Foulelfmeter von Dominik Hoffmann, der an Tim Wenzel scheiterte. Aldingen braucht nach dem Dämpfer eine Antwort, Schwieberdingen will zeigen, dass das 9:0 mehr war als nur ein einmaliger Rausch. ---

Dieses Spiel trägt den Duft der oberen Tabellenhälfte. TSV Heimsheim ist mit 38 Punkten der erste Verfolger hinter dem Spitzenduo und hat sich mit dem klaren 6:1 bei FV Löchgau II noch einmal mächtig in Stellung gebracht. TASV Hessigheim steht bei 30 Punkten und kommt ebenfalls mit Wucht: Das 5:0 gegen TSV Merklingen war einer der klarsten Auftritte der letzten Wochen. Das Hinspiel gewann Hessigheim 4:2. Nach früher Heimsheimer Führung durch Max Hermann drehten Filippo Russo mit einem Doppelpack, Lukas Heusel und Danilo Riccetti die Partie, ehe Niklas Horn nur noch verkürzte. Heimsheim will nun Revanche und den Anschluss nach ganz oben halten. Hessigheim kann mit einem Auswärtssieg endgültig das obere Feld aufmischen. ---

Beide Mannschaften haben am vergangenen Spieltag empfindliche Dämpfer kassiert. TSV Merklingen wurde in Hessigheim beim 0:5 überrollt und steht nun bei 30 Punkten. FC Marbach verlor zu Hause 0:1 gegen TSV Phönix Lomersheim und verharrt bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Marbach 3:1. Franco Paletta, Nico Scimenes und Nikolaos Tsiolakidis sorgten für klare Verhältnisse, Dzanan Mehicevic traf nur noch zum Anschluss. Nun ist es ein Spiel zweier Teams, die dringend wieder ein besseres Gefühl brauchen. Für Marbach geht es um Stabilität, für Merklingen um Wiedergutmachung nach einem Nachmittag zum Vergessen. ---

TSV Phönix Lomersheim hat sich mit dem 1:0 in Marbach etwas Luft verschafft und steht bei 25 Punkten. Noch immer ist der Abstand nach unten aber zu klein, um wirklich ruhig zu werden. SV Pattonville verlor zuletzt 1:2 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und bleibt bei 27 Punkten. Das Hinspiel war eines der wilden Spiele dieser Saison: Phönix gewann 5:3 in Pattonville. Maximilian Stadler, Tim Dettinger, zweimal Felix Weber und Oliver Lochmüller trafen für Phönix, dazu sah Karl Birkeneder bei Pattonville Rot. Wer dieses Hinspiel kennt, weiß, dass diese Partie jederzeit kippen kann. Phönix will weiter Abstand nach unten aufbauen, Pattonville den Stillstand beenden. ---

Dieses Spiel steht unter einem grellen Scheinwerfer. TSV Münchingen ist nach dem internen personellen Beben vor zwei Wochen und dem anschließenden 0:5 bei NK Croatia Bietigheim plötzlich nicht mehr Jäger, sondern Getriebener. Mit 46 Punkten liegt der Aufsteiger weiter auf Rang zwei, aber der Vorsprung auf die Verfolger ist geschrumpft, die Verunsicherung sichtbar. TV Pflugfelden dagegen ist nach dem erschütternden 1:19 gegen Germania Bietigheim endgültig tief im freien Fall. Drei Punkte, 19:142 Tore – härter lässt sich eine Saison kaum lesen. Das Hinspiel gewann Münchingen 5:1. Antonio Di Matteo traf doppelt, dazu Nikola Prkacin, Azim-Semih Özsoy und David Rocco Ivan, während Maximilian Krämer für Pflugfelden per Foulelfmeter erfolgreich war. Für Münchingen ist das ein Pflichtspiel, aber kein leichtes. Denn nach den Turbulenzen wird jede Geste, jeder Fehler und jedes Tor plötzlich größer. ---