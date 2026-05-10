Münchingen rutscht ab, Vorteil Besigheim: Heißes Rennen um Rang 2

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TV Aldingen hat das Heimspiel gegen TSV Phönix Lomersheim mit beeindruckender Klarheit an sich gezogen und sich damit mitten ins Rennen um Platz zwei gespielt. Schon vor der Pause sorgten Brahim Santino Renz in der 27. Minute, Dominik Hoffmann in der 35. Minute und erneut Brahim Santino Renz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für eine klare Führung. Es war ein Auftritt voller Zielstrebigkeit und Konsequenz. Mit nun 48 Punkten ist Aldingen plötzlich der schärfste Verfolger von Besigheim. Lomersheim bleibt bei 37 Zählern stecken und kann den Blick eher ins gesicherte Mittelfeld richten als nach oben. Für den Endspurt ist dieses Ergebnis bedeutend, weil Aldingen im richtigen Moment Wucht entwickelt hat.

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Für TSV Schwieberdingen war dieser Abend ein Befreiungsschlag. Gegen TSV Heimsheim gelang ein 2:0, das im Abstiegskampf schwer wiegt. Francesco Masso brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, Fabio Morello legte in der 55. Minute nach. Danach verteidigte Schwieberdingen den Vorsprung entschlossen und hielt einen starken Gegner auf Distanz. Mit 33 Punkten verschafft sich Schwieberdingen Luft im Tabellenkeller und sendet ein wichtiges Signal an die Konkurrenz. Heimsheim bleibt bei 45 Punkten stehen und hat im Rennen um Platz zwei einen Rückschlag erlitten. Gerade in dieser Phase der Saison tut eine solche Niederlage doppelt weh, weil die Spitzengruppe so dicht zusammengerückt ist.

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Zwischen SV Salamander Kornwestheim und TASV Hessigheim gab es keinen Sieger, wohl aber ein Ergebnis, mit dem beide nur bedingt glücklich sein dürften. Die Gäste gingen früh durch Björn Rewitzer in der 7. Minute in Führung. Dennis Bechthold glich in der 49. Minute für Kornwestheim aus. Mehr gelang anschließend keiner Seite. Für Kornwestheim bedeutet das 1:1 nun 42 Punkte und einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Hessigheim steht bei 39 Punkten und bleibt ebenfalls in ruhigem Fahrwasser. Doch für beide Mannschaften war es auch eine vertane Chance, sich noch stärker von den unteren Regionen abzusetzen oder vielleicht sogar noch einmal Kontakt nach oben herzustellen. Es war ein Punkt, der eher stabilisiert als begeistert.

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Die Zahlen dieses Spiels sind brutal. SV Pattonville gewann bei TV Pflugfelden mit 22:0 und ließ zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran, wie groß der Klassenunterschied an diesem Tag war. Die Torschützenliste liest sich wie ein Protokoll des völligen Kontrollverlusts: Moritz Schuh (3., 33., 72.), Tobias Uhse (10., 16., 21., 65., 71.), Jannik Hoffmann (13., 26., 39., 66., 88., 90.+2), Adrian Hoti (20.), Max Kunberger (24.), Grigorios Moissiadis (43.), Philipp Kravchenko (61.), Nabil Abder-Razzag (67., 84. Foulelfmeter, 90.+1) und Philipp Hack (80. Foulelfmeter). Für Pflugfelden ist der Abstieg längst besiegelt, dieses Ergebnis unterstreicht die ganze Härte dieser Saison noch einmal schonungslos. Pattonville dagegen springt auf 35 Punkte und verschafft sich damit im engen unteren Mittelfeld ein deutlich ruhigeres Gefühl für die letzten Wochen.

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Im Kellerduell hat FV Löchgau II einen enorm wichtigen Sieg geholt. Gegen NK Croatia Bietigheim gerieten die Gastgeber zunächst durch Marko Turkovic in der 16. Minute in Rückstand. Doch Felix Koppe glich in der 39. Minute aus, ehe Fabijan Spaqi mit Treffern in der 43., 48. und 64. Minute das Spiel drehte. Nach dem Anschlusstor von Levin Bufe in der 71. Minute sorgte Leon Rammig in der Nachspielzeit für den 5:2-Endstand. Mit nun 28 Punkten hat Löchgau II ein schweres, aber wertvolles Ausrufezeichen gesetzt. Croatia Bietigheim bleibt bei 26 Punkten auf Rang 15 und steht damit weiter unter massivem Druck. Dieses Spiel könnte im Kampf gegen den Absturz noch sehr lange nachhallen.

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Der Meister spielte wie ein Meister. SV Germania Bietigheim besiegte TSV Münchingen mit 5:0 und ließ auch nach der vorzeitigen Titelentscheidung keinen Hauch von Nachlässigkeit erkennen. Riccardo Garofano eröffnete in der 26. Minute, ehe Elias Abraha (58.), Livio Falco (63.), Tim Kainz (75.) und Valentin Köhl (82.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Mit 65 Punkten und 91:23 Toren unterstreicht Germania Bietigheim seine Dominanz einmal mehr. Für Münchingen ist diese Niederlage im Rennen um Platz zwei besonders schmerzhaft. Die Mannschaft bleibt bei 46 Punkten und sieht nun, wie eng und gnadenlos dieser Verfolgerkampf geworden ist. Gegen den Meister war kein Zugriff zu finden, und genau das könnte teuer werden.

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