Münchingen nur Zuschauer: Sechs Teams wollen zur Spitze aufschließen

---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Spvgg Besigheim Besigheim FV Löchgau FV Löchgau II 15:00 PUSH

Spvgg Besigheim hat sich mit dem späten 1:0 beim TV Aldingen eindrucksvoll in Stellung gebracht. Der Treffer in der 87. Minute war Ausdruck einer Mannschaft, die an ihre Chance glaubt und sich mit 42 Punkten auf Rang drei festgesetzt hat. Der Rückstand auf Platz zwei ist da, aber noch nicht erdrückend. Zuhause gegen einen Gegner aus dem unteren Drittel ist der Anspruch nun klar: Besigheim will den Druck nach oben aufrechterhalten. Der FV Löchgau II musste zuletzt beim 0:2 gegen den FC Marbach den nächsten Rückschlag hinnehmen und bleibt mit 24 Punkten tief im Tabellenkeller. Als Vierzehnter steht das Team in einer gefährlichen Zone, in der jeder Punkt doppelt zählt. Das Hinspiel gewann Löchgau II allerdings überraschend mit 4:2 in Besigheim-Manier gegen die Spvgg. Genau darin liegt der Reiz dieser Partie: Besigheim ist Favorit, doch Löchgau reist mit dem Wissen an, dass dieses Duell schon einmal kippte.

---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest 15:00 PUSH

Der TSV Phönix Lomersheim steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld, aber die Distanz nach oben ist spürbar. Ein Erfolg könnte neue Perspektiven öffnen, eine Niederlage würde die Saison wohl stärker in Richtung graues Niemandsland drücken. Gerade deshalb wirkt dieses Heimspiel bedeutsam. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe kann Lomersheim zeigen, dass noch immer Substanz und Widerstandskraft in dieser Mannschaft stecken. SV Salamander Kornwestheim reist nach dem 1:0 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit Rückenwind an. Mit 40 Punkten rangiert Kornwestheim auf Platz fünf und bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Regionen. Das Hinspiel gegen Lomersheim verlor der SVS jedoch mit 1:3, obwohl die Partie von Roten Karten und hoher Spannung geprägt war. Diese Erinnerung verleiht dem Wiedersehen zusätzlich Schärfe. Kornwestheim hat sportlich etwas zu holen – und emotional eine Rechnung offen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TV Aldingen TV Aldingen 15:00 PUSH

SV Germania Bietigheim geht als Tabellenführer in dieses Heimspiel und hat mit 53 Punkten weiter beste Karten im Titelrennen. Der Vorsprung auf TSV Münchingen beträgt sieben Zähler, doch gerade in dieser Phase der Saison darf sich der Spitzenreiter keinen Leichtsinn erlauben. Nach dem spielfreien Blick auf die Konkurrenz wirkt dieses Spiel wie eine Pflichtaufgabe – aber eben auch wie eine Partie, in der sich zeigt, ob eine Mannschaft reif für ganz oben ist. Der TV Aldingen verlor zuletzt unglücklich mit 0:1 gegen Besigheim und steht mit 39 Punkten auf Rang sieben. Die Mannschaft ist damit keineswegs abgeschlagen und kann einem Favoriten gefährlich werden. Das Hinspiel gewann Aldingen gegen Germania Bietigheim eindrucksvoll mit 4:1 und setzte damals ein deutliches Zeichen. Genau das macht diese Begegnung so brisant: Der Tabellenführer empfängt einen Gegner, der schon bewiesen hat, dass er ihn empfindlich treffen kann. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Marbach FC Marbach SV Pattonville Pattonville 15:00 PUSH

Der FC Marbach kommt mit neuem Schwung in dieses Heimspiel. Das 2:0 bei FV Löchgau II war ein Sieg der Geduld und brachte die Mannschaft auf 39 Punkte. Rang acht ist solide, doch bei einem weiteren Erfolg könnte Marbach dichter an die obere Tabellenhälfte heranrücken. Zuhause bietet sich nun die Chance, den positiven Eindruck zu bestätigen und die eigene Saison mit neuer Energie aufzuladen. SV Pattonville holte beim 2:2 gegen TASV Hessigheim immerhin einen Punkt, blieb damit aber im unteren Bereich der Tabelle hängen. Mit 28 Zählern ist Pattonville Dreizehnter und damit weiter unter Druck. Das Hinspiel gewann Pattonville gegen Marbach mit 1:0 – ein knapper Erfolg, der zeigt, wie eng dieses Duell sein kann. Für die Gäste geht es nun darum, Abstand zum Keller zu wahren. Für Marbach ist es die Chance, seine kleine Aufwärtsbewegung zu untermauern. ---

TASV Hessigheim verpasste beim 2:2 in Pattonville einen größeren Schritt, behauptete sich aber im dicht gedrängten Mittelfeld. Mit 32 Punkten steht die Mannschaft auf Rang zehn und hat damit Luft nach unten, aber kaum Anschluss nach oben. Dieses Heimspiel gegen einen direkten Kellerkonkurrenten hat deshalb große Bedeutung. Es geht um Stabilität, um Abstand – und darum, eine bislang wechselhafte Saison in sichere Bahnen zu lenken. NK Croatia Bietigheim tankte mit dem 2:1 gegen TSV Heimsheim wichtige Hoffnung. Der Heimsieg war ein Lebenszeichen im Abstiegskampf, denn mit 23 Punkten bleibt die Lage als Fünfzehnter dennoch prekär. Das Hinspiel gewann Hessigheim in Bietigheim mit 1:0, die Kräfteverhältnisse waren also schon damals eng verteilt. Nun bringt Croatia frisches Selbstvertrauen mit, während Hessigheim weiß, dass ein weiterer Ausrutscher den Druck im Tabellenkeller sofort wieder verschärfen würde. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Heimsheim Heimsheim TV Pflugfelden Pflugfelden 15:00 PUSH

Der TSV Heimsheim hat beim 1:2 bei NK Croatia Bietigheim einen schmerzhaften Dämpfer erlitten. Mit 41 Punkten bleibt der Aufsteiger dennoch Vierter und damit in einer starken Position. Gerade deshalb kommt diesem Heimspiel große Bedeutung zu: Heimsheim muss zeigen, dass der Rückschlag nicht tiefer nachwirkt. Gegen das Schlusslicht liegt die Favoritenrolle klar auf der Hand, aber genau solche Spiele tragen oft das meiste Risiko in sich. Der TV Pflugfelden erlebt eine Saison voller Enttäuschungen, und das 0:8 gegen TSV Merklingen hat die Krise noch einmal brutal offengelegt. Mit nur drei Punkten und einem Torverhältnis von 16:203 steht die Mannschaft abgeschlagen am Tabellenende. Das Hinspiel in Pflugfelden gewann Heimsheim deutlich mit 4:0. Alles spricht nun für die Gastgeber. Doch für Pflugfelden bleibt jede Partie eine Gelegenheit, wenigstens Haltung, Trotz und Widerstand gegen die nackten Zahlen zu zeigen. ---