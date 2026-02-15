Münchingen behauptet Spitze, während Besigheim Pattonville deklassiert

Ein wahres Ausrufezeichen setzte der SV Salamander Kornwestheim im Duell gegen den Aufsteiger FV Löchgau II. Die Gastgeber dominierten das Geschehen nach Belieben und feierten einen fulminanten 5:0-Heimsieg. Den Torreigen eröffnete Tom Schneider bereits in der 7. Minute. In der Folge avancierte Nico Schürmann zum Protagonisten der ersten Halbzeit, indem er in der 18. Minute und in der 39. Minute auf 3:0 erhöhte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Tobias Oesterwinter in der 48. Minute für die endgültige Entscheidung, ehe Ivan Stange in der 73. Minute den 5:0-Endstand markierte. ---

In einer weitaus spannungsgeladeneren und defensiv geprägten Partie musste sich der TSV Phönix Lomersheim dem TSV Merklingen mit 0:1 geschlagen geben. In einem Spiel, in dem Nuancen entschieden, war es Dzanan Mehicevic, der bereits in der 14. Minute den goldenen Treffer für die Gäste erzielte. Trotz aller Bemühungen gelang Lomersheim kein Torerfolg mehr, sodass Merklingen drei wertvolle Punkte entführte. ---

Ein intensives Kräftemessen lieferten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und der TSV Heimsheim, welches die Hausherren mit 2:1 für sich entschieden. Die Gäste aus Heimsheim erwischten dabei einen Traumstart, als Lino Widmaier in der 5. Minute zur Führung traf. Doch die Bissinger Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Timo Schwob glich in der 11. Minute aus, bevor Dominik Popic in der 36. Minute die Partie noch vor der Pause zugunsten der Oberliga-Reserve drehte. ---

Der Tabellenführer TSV Münchingen untermauerte seine Vormachtstellung eindrucksvoll und besiegte den TASV Hessigheim mit 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff brach Antonio Di Matteo in der 42. Minute per Foulelfmeter den Bann. Nach dem Wiederanpfiff gehörte die Bühne Nikola Prkacin, der mit einem Doppelpack in der 47. Minute und der 71. Minute den Heimsieg des Spitzenreiters besiegelte. ---

Der Verfolger SV Germania Bietigheim zeigte beim FC Marbach eine starke Reaktion auf einen frühen Rückstand. Christos Makrigiannis hatte die Marbacher in der 11. Minute zunächst in Führung gebracht, doch die Germania schlug eiskalt zurück. Riccardo Garofano erzielte in der 24. Minute den Ausgleich, gefolgt vom Führungstreffer durch Tim Kainz in der 36. Minute. Im zweiten Durchgang schraubten Elias Abraha in der 53. Minute und Sami Hamza in der 82. Minute das Ergebnis auf 4:1 hoch. ---

Ein Debakel erlebte der SV Pattonville bei der Spvgg Besigheim. Trotz einer frühen Führung durch einen von Emrah Akpolat verwandelten Foulelfmeter in der 10. Minute brachen bei den Gästen alle Dämme. Die Besigheimer drehten durch Tom Kühnle (20.) und Georgios Katsanidis (28.) die Partie noch in der Anfangsphase. Danach folgte die große Show von Pascal Wolter, der in der 42., 54. und 88. Minute einen Dreierpack schnürte. Zwischenzeitlich trug sich zudem Vasilios Tsouloulis in der 58. Minute in die Torschützenliste ein, was zum deutlichen 6:1-Endstand führte. ---

Der TV Aldingen hielt seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel mit einem 2:0-Erfolg gegen den NK Croatia Bietigheim aufrecht. In einem Geduldsspiel dauerte es bis zur 57. Minute, ehe Jakob Vilsmeier die erlösende Führung für die Aldinger erzielte. Den Schlusspunkt unter die Begegnung setzte Dominik Hoffmann in der 68. Minute. ---