München rockt die Landesliga Südost: Aufstiegstrainer freuen sich auf „viele heiße Derbys“

Freuen sich auf eine spannende Landesliga-Saison: SVN-Trainer Dennis Magro (l.), Dornach-Trainer Sebastian Wastl (m.) und Aubing-Trainer Patrick Ghigani (r.). – Foto: Valentin Hack/mb.presse/Butzha

Vier Aufsteiger, alle aus München: In der Landesliga Südost warten viele heiße Derbys. Entsprechend euphorisiert sind die Trainer der Neulinge.

München – Sie wurde heiß erwartet, nun ist sie da: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am Freitag (13. Juni) die Einteilung für die kommende Landesliga-Spielzeit 2025/2026 bekannt gegeben. Besonders die Südost-Staffel verspricht einiges an Spannung. Mit dem SV Aubing, dem SVN München, dem FC Wacker München und dem SV Dornach sind alle vier Aufsteiger aus München in dieselbe Liga eingeteilt worden. Doch nicht nur deshalb kann man bei der Landesliga Südost schon fast von einer „Münchner Spielklasse“ sprechen. Zehn der 18 Landesligisten der Südost-Staffel kommen aus dem Großraum München

Denn zu den vier Neulingen gesellt sich mit dem FC Schwabing ein weiterer Stadtverein, dem in der vergangenen Spielzeit der Klassenerhalt gelang. Zählt man den TSV Eintracht Karlsfeld, den FC Unterföhring, den Kirchheimer SC sowie die beiden Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald und SpVgg Unterhaching II noch dazu, kommen zehn der 18 Mitglieder der neu formierten Landesliga Südost aus dem Münchner Großraum. Die Teams und Fans dürfen sich auf einige heiße Derbys in der kommenden Spielzeit freuen. Doch was sagen die Trainer der vier Aufsteiger zur Liga-Einteilung? Fussball Vorort/FuPa Oberbayern hat nachgefragt: Dennis Magro, Trainer des SVN München: „Die Landesliga-Einteilung mit den vielen Münchner Teams und den spannenden Derbys verspricht richtig viel. Ich weiß nicht, ob es das so schon mal in der Landesliga gegeben hat. Wir freuen uns extrem auf diese Liga – für uns ist die Liga komplettes Neuland. Besonders angenehm: Im Vergleich zur damaligen Bezirksliga Ost haben wir jetzt kürzere Fahrtwege.