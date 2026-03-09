🗣: München 54 zerlegt Fatih – FCG punktet gegen "starke Garchinger"

Der FC Gerolfing trotzte dem VfR Garching einen Punkt ab. – Foto: Sven Leifer

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: "Wir haben die ersten 15 Minuten nicht ins Spiel gefunden und dadurch den Gegner stark gemacht. Sie haben das eiskalt genutzt und innerhalb von zwei Minuten zwei Tore erzielt. Erst danach haben wir die Partie angenommen, doch gerade in unserer Drangphase kassierten wir das 0:3. Trotzdem haben wir nie aufgegeben, nur wollte der Anschlusstreffer einfach nicht fallen. Nächste Woche müssen und werden wir ein anderes Gesicht zeigen. Glückwunsch an Kammerberg, die verdient gewonnen haben."

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Wir holen heute einen Punkt bei starken Garchingern. Die ersten Minuten haben wir verschlafen. Wir kassieren ein Standardtor, weil der Gegner wacher war und den zweiten Ball im Tor versenkt. Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Wir sind trotzdem ruhig geblieben und haben versucht unser Spiel zu spielen. Unser Tor war schön über die Außen herausgespielt und nicht unverdient. ich denke, dass es insgesamt von allen Statistiken ziemlich ausgeglichen war. Der Gegner hatte Top-Chancen, aber wir auch. Die Keeper hatten einen guten Tag. Der Punkt geht in Ordnung. Wir nehmen den nächsten Punkt bei einem Top-Gegner in der Fremde mit."