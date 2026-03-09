 2026-03-09T15:40:23.061Z

Allgemeines

🗣: München 54 zerlegt Fatih – FCG punktet gegen "starke Garchinger"

Die Stimmen zum 20. Spieltag der Bezirksliga Nord

Der FC Gerolfing trotzte dem VfR Garching einen Punkt ab.
Der FC Gerolfing trotzte dem VfR Garching einen Punkt ab. – Foto: Sven Leifer

Der TSV München 54 zerlegt Fatih Ingolstadt und zeigt die geforderte Reaktion. Altenerding unterliegt Kammerberg, Den Lovric ist stolz auf den Puntkgewinn bei Top-Team Garching. Die Stimmen der Trainer.

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: "Wir haben die ersten 15 Minuten nicht ins Spiel gefunden und dadurch den Gegner stark gemacht. Sie haben das eiskalt genutzt und innerhalb von zwei Minuten zwei Tore erzielt. Erst danach haben wir die Partie angenommen, doch gerade in unserer Drangphase kassierten wir das 0:3. Trotzdem haben wir nie aufgegeben, nur wollte der Anschlusstreffer einfach nicht fallen. Nächste Woche müssen und werden wir ein anderes Gesicht zeigen. Glückwunsch an Kammerberg, die verdient gewonnen haben."

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Wir holen heute einen Punkt bei starken Garchingern. Die ersten Minuten haben wir verschlafen. Wir kassieren ein Standardtor, weil der Gegner wacher war und den zweiten Ball im Tor versenkt. Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Wir sind trotzdem ruhig geblieben und haben versucht unser Spiel zu spielen. Unser Tor war schön über die Außen herausgespielt und nicht unverdient. ich denke, dass es insgesamt von allen Statistiken ziemlich ausgeglichen war. Der Gegner hatte Top-Chancen, aber wir auch. Die Keeper hatten einen guten Tag. Der Punkt geht in Ordnung. Wir nehmen den nächsten Punkt bei einem Top-Gegner in der Fremde mit."

Mohamed Asad, Trainer des TSV München 1954: "Bei Spiel gegen Fathi Ingolstadt konnten wir endlich wieder auf einen fast kompletten Kader zurückgreifen, obwohl immer noch drei Stammspieler fehlen, die aber in den nächsten Wochen nach und nach zurückkehren werden. Nach der bitteren Niederlage eine Woche voher, haben wir von der Mannschaft eine Reaktion verlangt und die hat sie auch gezeigt. Das spiegelt sich mit diesem hohen Ergebnis von 9:1 wieder. Positiv ist auch hervorzuheben, dass sich beide Mannschaften mit dem Schiedsrichter auf eine kurze Pause geeinigt haben, um für die Spieler, die sich im Fastenmonat befinden, eine kurze Trinkpause einzulegen. Wir wünschen Fathi Ingolstadt alles Gute für die weitere Saison."

