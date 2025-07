🗣: München 54 rennt vergeblich an – SVN und Altenerding überraschen

Die beiden Aufsteiger, der SV Walpertskirchen und der SV Ampertal Palzing, sind glücklich über den Saisonauftakt. Deren Kontrahenten, Fatih Ingolstadt und der SE Freising, sehen Verbesserungspotenzial. Gerolfing dreht nach der Kammerberger Roten Karte auf. Rohrbach und Gaimersheim liefern sich ein Kampfspiel, an dessen Ende beide Trainer wegen unterschiedlicher Gründe zufrieden sind. Peter Zeussel, neuer Trainer in München-Lerchneau lobt seine Mannschaft nach dem 7:1 gegen Langengeisling, die sich an die Bezirksliga Nord gewöhnen müssen. Der TSV München 1954 verpasst in einem hochklassigen Spiel nach dem Aufstieg, die ersten Punkte mitzunehmen. Die ersten Reaktionen zum 1. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Douglas Wilson vom FC Langengeisling: »Der SV Nord-Lerchenau hat heute absolut verdient gewonnen. Sie waren von der ersten Minute an präsent, aggressiv in den Zweikämpfen und haben klar gezeigt, dass sie dieses Spiel zu Hause unbedingt gewinnen wollen. Wir hingegen waren in vielen Momenten zu passiv und nicht wach genug, gerade beim ersten Gegentor nach wenigen Minuten, das nach einer einfachen Standardsituation fällt. Ein Chipball reicht, unsere Abwehr ist unsortiert, der Ball wird stark nach innen gelegt, und der Gegner steht frei und trifft.

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Wir haben heute von Anfang an gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Nach dem ersten Tor ist es für uns gelaufen. Ein klar verdienter Sieg. Kompliment an meine Mannschaft und viel Glück für FC Langengeisling.«

Das war heute für uns eine nüchterne Erkenntnis – nämlich, mit was wir in der Bezirksliga Nord zu rechnen haben. Diese Intensität, diese Zweikampfhärte, daran müssen wir uns anpassen und im Training gezielt arbeiten. Nächste Woche erwarten wir zu Hause den ASV Dachau, eine neue Chance, es besser zu machen. Glückwunsch an Nord-Lerchenau – starke Leistung und weiterhin viel Erfolg in der Saison.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir wussten im Vorfeld nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir haben von der ersten Minute an Druck gemacht. Bei besserer Chancenauswertung hätten wir uns vielleicht einen ruhigeren Nachmittag verschaffen können. So ist Fatih Ingolstadt immer besser ins Spiel gekommen – eine technisch sehr starke und kämpferisch top Mannschaft. Es hat sich ein harter Fight entwickelt, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Am Ende gewinnen wir 2:0, ich denke auch verdient. Aber man muss sagen, Fatih Ingolstadt war ein Gegner auf Augenhöhe, technisch gut, und wir sind einfach froh über die drei Punkte. Es war unser erstes Bezirksliga-Spiel überhaupt, dementsprechend sind wir glücklich über diesen Start. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen – es war eine gute Leistung von beiden Mannschaften, ein Spiel auf Messers Schneide, mit dem glücklicheren Ende für uns. Wir sind froh, dass wir so in die Bezirksliga gestartet sind.«

Atilla Demir, Trainer von Fatih Ingolstadt: »Ich kann dem Statement des gegnerischen Trainers im Großen und Ganzen zustimmen. Wir haben den Kampf zu Beginn nur zögerlich angenommen und hatten einige Anlaufschwierigkeiten. Im letzten Drittel des Spielfelds waren wir dann nicht konsequent genug in unseren Aktionen und haben es versäumt, klare Chancen herauszuspielen. So lagen wir zur Halbzeit auch verdient mit 0:1 zurück. In die zweite Halbzeit sind wir besser gestartet, konnten uns einige Gelegenheiten erarbeiten, haben diese aber nicht entschlossen genug genutzt. Ein individueller Fehler führte schließlich zum 0:2. Insgesamt ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft.«