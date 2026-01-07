München 54 entthront SpVgg Altenerding bei Heimturnier

Knapp verfehlte der Gastgeber SpVgg Altenerding die Titelverteidigung beim diesjährigen VR-Bank-Erding-Hallencup, der bereits zum dritten Mal in der Altenerdinger Semptsporthalle ausgetragen wurde. Neben Altenerding gingen der FC Forstern, Türkgücü Erding, der TSV 54-DSC München, der FC Neuhadern, der TSV Ottobrunn sowie der SVA Palzing an den Start.

Nachdem der FC Integratione Erding seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, wurde das Turnier im Modus jeder gegen jeden ausgespielt, sodass nach insgesamt 21 spannenden und überwiegend ausgeglichenen Begegnungen die endgültigen Platzierungen feststanden. Der Spielplan sorgte dabei für zusätzliche Dramatik, denn der Turniersieger stand erst nach der letzten Partie fest. Vor dem abschließenden Spiel führte die SpVgg Altenerding noch die Tabelle an, musste den Titel jedoch am Ende aus der Hand geben, da der stark aufspielende TSV 54-DSC München den FC Neuhadern deutlich mit 5:0 Toren besiegte und damit noch an den Gastgebern vorbeizog.