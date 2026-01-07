München 54 entthront SpVgg Altenerding bei Heimturnier

Der TSV 54-DSC München gewinnt das Turnier. Die SpVgg blieb ohne Niederlage, doch zwei Unentschieden wurden ihr zum Verhängnis.
Knapp verfehlte der Gastgeber SpVgg Altenerding die Titelverteidigung beim diesjährigen VR-Bank-Erding-Hallencup, der bereits zum dritten Mal in der Altenerdinger Semptsporthalle ausgetragen wurde. Neben Altenerding gingen der FC Forstern, Türkgücü Erding, der TSV 54-DSC München, der FC Neuhadern, der TSV Ottobrunn sowie der SVA Palzing an den Start.
Nachdem der FC Integratione Erding seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, wurde das Turnier im Modus jeder gegen jeden ausgespielt, sodass nach insgesamt 21 spannenden und überwiegend ausgeglichenen Begegnungen die endgültigen Platzierungen feststanden. Der Spielplan sorgte dabei für zusätzliche Dramatik, denn der Turniersieger stand erst nach der letzten Partie fest. Vor dem abschließenden Spiel führte die SpVgg Altenerding noch die Tabelle an, musste den Titel jedoch am Ende aus der Hand geben, da der stark aufspielende TSV 54-DSC München den FC Neuhadern deutlich mit 5:0 Toren besiegte und damit noch an den Gastgebern vorbeizog.
Obwohl Altenerding als einziges Team im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen blieb, wurden der SpVgg zwei 2:2-Unentschieden gegen Türkgücü und Palzing auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung zum Verhängnis, sodass selbst der 2:1-Erfolg gegen den späteren Turniersieger am Ende nicht ausreichen sollte.
Der Turniersieg der Münchner war dennoch hochverdient, da sie im Wettbewerb den spielerisch besten und konstantesten Hallenfußball zeigten. Bei der Siegerehrung überreichte Josef Nunberger (VR-Bank) dem Siegerteam eine Prämie in Höhe von 200 Euro, während sich die SpVgg Altenerding mit 150 Euro trösten konnte, von denen sie 50 Euro an die Spendenaktion für den verstorbenen Berglerner Andreas Bauer weitergab.
Den dritten Platz belegte der SVA Palzing. Dank der umsichtigen Leistungen der Schiedsrichter Christian Trompke, Florian Aldinger und Stephan Mückel verlief das Turnier äußerst fair, sodass mehrere Mannschaften bereits ihre Teilnahme im kommenden Jahr ankündigten.