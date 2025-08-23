🗣: München 54 beweist Moral – SVW verliert "sehr gutes Spiel"

Mohammed Asad, Sportdirektor des TSV München 1954: "Das Spiel gegen Freising war sehr hochklassig – ein sehr hohes Niveau und ein super Rasen. Der Gegner war gut organisiert, trotzdem haben wir uns der Herausforderung gestellt. Wir gingen in einem ausgeglichenem Spiel in der ersten Halbzeit in Führung – kurz danach glich Freising aus. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Aus meiner Sicht hatten wir sogar die besser Chancen. In unserer Drangphase wurden wir in der 85. Minute kalt erwischt – durch einen Konter. Ein großes Lob möchte ich an dieser Stelle an meine Mannschaft aussprechen, die nie aufgibt und immer an ihre Stärken glaubt. In der letzten Minute warfen wir alles nach vorne und machten tatsächlich noch den verdienten Ausgleich".

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: "Meine Mannschaft hat auf ungewohntem Geläuf – auf Kunstrasen – sehr gut ins Spiel gefunden. In der ersten Halbzeit war es ein 50/50-Spiel. Unser 1:0 war eine super Kombination. Leider haben wir bei einem Standard den Ball nicht wegbekommen – 1:1. In der zweiten Halbzeit gab es das gleiche Bild, sehr hart umkämpft. Wir hatten vorne gute Chancen, sind aber durch einen Standard und einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. Das hat uns den Stecker gezogen. Beim 1:4 sind wir klassisch ausgekontert worden. Der Sieg geht in Ordnung. Er ist mit Sicherheit nicht unverdient, aber meiner Meinung nach um zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wenn wir im entscheidenden Moment die Tore machen, könnte es auch auf unsere Seite kippen. Insgesamt aber Glückwünsche nach Lerchenau – das war ein sehr gutes Bezirksliga-Spiel."