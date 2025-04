Jubelnde Eintrachtler - gar nicht mal ein so seltenes Bild. – Foto: Florian Würthele

Münchberg-Wunder? »Natürlich gehen die Uhren bei uns anders« Dass für die Eintracht die Relegation alles andere als unmöglich ist, ist eine Überraschung. Trainer Markus Bächer im Interview... Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord Gebenbach Münchberg

Nein, Münchberg wurde nicht, wie von vielen vermutet, zum Kanonenfutter in der Bayernliga Nord. Das steht bereits jetzt - vier Spieltage vor Saisonende - fest. Die Eintracht ist drauf und dran, den direkten Abstieg zu vermeiden. Das große Ziel Relegation scheint mehr als nur möglich - gerade nach dem 3:2-Sieg gegen Gebenbach am vergangenen Wochenende. Trainer Markus Bächer dazu im FuPa-Interview...

Markus, warum ist es kein Wunder, dass Münchberg - der wohl krasseste Außenseiter der Bayernliga Nord - nicht abgeschlagener Tabellenletzter ist?

Ich weiß nicht, ob wir der wohl krasseste Außenseiter der Liga sind, aber natürlich gehen bei uns die Uhren anders. Wir sind finanziell und infrastrukturell deutlich hinter sehr vielen Mannschaften. Wir versuchen vor allem über das Miteinander zu kommen: es geht nicht um einzelne Befindlichkeiten, sondern rein um die Mannschaft als Ganzes. Ist das Niveau in der Bayernliga insgesamt so, wie ihr es Euch vorgestellt habt?

Klares: Ja. Überrascht hat mich die Qualität und das Niveau der Liga nicht. Die Denkweise im Verein und drumherum war zu Beginn der Saison anders - das hat sich dann aber schnell gedreht. Alle wissen: Wir haben es in der Liga sehr schwer.

Die Ergebnisse sind ein deutlicher Beweis dafür: Es ist tatsächlich so, dass Ihr mit Fortdauer der Spielzeit immer besser zurechtkommt in der 5. Liga. Ist dies einzig und allein auf die inzwischen gesammelte Erfahrung zurück zu führen?

Der Schritt aus der Landesliga in die Bayernliga ist richtig groß. Wir messen uns mit Top-Teams sowie Bundesliga-Reserven und haben einige Zeit gebraucht, uns an die Intensität der Liga zu gewöhnen. Wir mussten im Laufe der Zeit sehr viele Dinge intensivieren und nachziehen.

Mit den Lang-Brüdern Thorsten und Felix haben Euch im Winter zwei langjährige Leistungsträger und Gesichter des Vereins verlassen. In der Folge unkten viele, dass diese Abgänge der letzte Sargnagel für die Eintracht ist. Warum ist es nicht so gekommen?

Das höre ich zum ersten Mal und ist völliger Quatsch. Thorsten und Felix haben über viele Jahre dazu beigetragen, dass wir jetzt in der Bayernliga spielen dürfen. Felix war ja schon länger nicht mehr dabei, Toto konnte uns nicht mehr so helfen, wie er es selbst gerne wollte. Bedauerlicherweise hat er sich nach seinem Wechsel ja auch wieder das Kreuzband gerissen. Die hätten einen anderen Abschied verdient gehabt, sie haben sich aber dagegen entschieden. Würzburg, Jahn II, Erlangen - in den letzten drei Spielen der Saison geht es ausschließlich gegen Teams, die selber noch punkten müssen. Warum geliegt es Euch dennoch, Karlburg hinter Euch zu lassen?

Wir haben uns jetzt wieder einen Vorsprung erarbeitet, den wir bis zum Ende verteidigen wollen. Für uns gibt es in der Liga sowieso keine einfachen Gegner. Wir freuen uns eher auf solch große Namen wie Würzburg, Regensburg und Erlangen. Die Relegation ist das große Ziel: Aber: Nur drei von zwölf Teams, die daran teilnehmen, haben bisher den Klassenerhalt über Umwege geschafft. Erste Frage dazu: Muss dieser Modus dringend überarbeitet werden?

Wir wissen ja noch nicht genau, wie die Relegation dieses Mal wirklich abläuft und warten eigentlich täglich auf Info. Für mich persönlich gehört die Relegation ohnehin abgeschafft. Es ist zwar ganz nett, wenn man sich als Zuschauer packende Relegationsduelle anschauen kann, für die teilnehmenden Teams ist der Druck hingegen meist schon sehr enorm. Zudem dann nach dem eigentlichen Saisonende nochmal bis zu vier Spiele bestreiten, halte ich auch für übertrieben. Die Teilnehmer haben meist nur eine sehr kurze Pause und müssen früh wieder in die Vorbereitung.

Eine der maßgeblichen Personen in Münchberg: Trainer Markus Bächer. – Foto: Sportfoto Zink / Oliver Gold