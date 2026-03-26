Münchberg wartet: »Zuhause wollen wir aber natürlich einen Sieg holen«

Münchbergs neuer Coach Sandro Preißinger (2. von links) will gegen die Quelle Fürth den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Spielzeit war eine klare Angelegenheit für die Eintracht. Beim 4:1-Erfolg in Fürth stellten Matteo Kolb (22.), Lukas Köhler (38.) und Jan Hüttemann (41.) bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Quelle erzielte Christian Haag (29.). Den Schlusspunkt setzte Lucas Primus kurz vor dem Ende (88.). Münchbergs Neu-Coach Sandro Preißinger warnt jedoch davor, das Ergebnis überzubewerten: „Vom 4:1-Sieg in der Hinrunde dürfen wir uns nicht täuschen lassen, das war ein sehr schwieriges Spiel, in dem uns die Quelle alles abverlangt hat.“

Münchberg: Unterzahl-Fluch soll enden

Trotz Tabellenplatz drei wartet Münchberg im Jahr 2026 noch auf ein Erfolgserlebnis. Ein Hauptgrund: Disziplinlosigkeiten. „In unseren beiden Auswärtsspielen mussten wir aufgrund zweier Roter Karten 115 von 180 Minuten in Unterzahl spielen. So wird es natürlich sehr schwer, in dieser Liga drei Punkte zu holen“, bilanziert Preißinger seine ersten Wochen. Dennoch macht das 0:0 in Buckenhofen Mut: „Einsatz und Leidenschaft stimmen allerdings, wie man beim 0:0 in Buckenhofen gesehen hat, wo wir auf einem tiefen Platz 70 Minuten in Unterzahl alles wegverteidigt und die Null gehalten haben.“ Gegen die Quelle soll nun der Knoten platzen: „Zuhause wollen wir aber natürlich einen Sieg holen. Hierzu müssen wir mit der gleichen Intensität agieren wie wir es schon gegen Ammerthal gemacht haben, nur, dass wir dieses Mal unsere Chancen auch in Tore umwandeln.“

Quelle Fürth: Reaktion nach „verdienter Niederlage“

Bei der SG Quelle Fürth herrscht nach dem enttäuschenden 2:3 gegen Burgebrach Katerstimmung. Trainer Taner Koc findet deutliche Worte: „Diese Niederlage war absolut verdient. Nach einigen Tagen/Nächten steckt diese Niederlage immer noch drin und ich nutze hier die Plattform, uns bei allen Zuschauern, Familienmitgliedern, die bei so einem Wetter zum zuschauen kamen, zu entschuldigen.“ Koc sieht die Leistungsschwankungen auch im Alter seines Kaders begründet: „Fakt ist aber auch, dass Schwankungen in einem jungen Team vorprogrammiert sind und die Spieler aus solchen Spielen lernen und auch den nächsten Step im Kopf und der DNA des Klubs verinnerlichen.“ Das Ziel für den Auftritt beim Tabellendritten ist dennoch klar: „Wir werden dieses Spiel wie jedes andere Spiel angehen und versuchen, eine gute Leistung mit dem Maximalen an Punkten mitzunehmen.“