Münchberg patzt - Ammerthal übernimmt Tabellenführung

Die DJK Ammerthal hat am 15. Spieltag der Landesliga Nordost die Tabellenführung übernommen. Während die Elf von Tobias Rösl beim 5:1 in Mögeldorf eindrucksvoll ihre Titelambitionen untermauerte, kam der bisherige Spitzenreiter Eintracht Münchberg in Schwabach nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Tabellenkeller sorgte Neuendettelsau für ein wichtiges Lebenszeichen, Lauterhofen feierte den ersten Heimsieg der Saison.

Die DJK Ammerthal zeigte beim Gastspiel in Mögeldorf von Beginn an, warum sie zu den absoluten Titelanwärtern zählt. Früh sorgte ein Doppelschlag von Noah Pirner (3., 7.) für klare Verhältnisse, ehe Mögeldorf durch Hendrik Behnisch (14.) kurzzeitig Hoffnung schöpfte. Doch noch vor der Pause stellte Simon Pirner den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel machte Michael Janner mit zwei Treffern (62., 71.) alles klar. Der Tabellenführer zeigte sich eiskalt vor dem Tor und überrollte den Aufsteiger, der nach einem vergebenen Elfmeter von Andre Lunz früh den Faden verlor.

In Forchheim ging es turbulent zu: Nach zehn Minuten führte der Außenseiter aus Buch durch Stefan Fleischmann, doch die Freude währte nur kurz. Forchheim drehte mit hohem Tempo auf und traf bis zur Pause dreimal – Patrick Hoffmann (18., 45.) und Maximilian Pierer von Esch (37.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legten Luis Beck, Niklas Held per Elfmeter und Fabian Hofmann nach. Die Ebert-Elf zeigte ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll und bleibt mit 32 Punkten ganz oben dran. Für Buch wird die Lage dagegen immer ernster.

Der bisherige Spitzenreiter Eintracht Münchberg kam beim SC 04 Schwabach nicht über ein torloses Remis hinaus. Beide Teams agierten taktisch diszipliniert, große Torchancen blieben Mangelware. Schwabach überzeugte durch kompakte Defensivarbeit und erkämpfte sich verdient einen Punkt, während Münchberg im Offensivspiel die zündende Idee fehlte. Damit rutscht die Eintracht auf Rang zwei ab, bleibt aber in Schlagdistanz zur DJK Ammerthal.

Der FSV Erlangen-Bruck bleibt das Team der Stunde. Gegen den ASV Weisendorf feierte die Mannschaft von Spielertrainer Philip Messingschlager einen souveränen 4:0-Erfolg. Nikola Milovski traf früh zur Führung (6.), danach bestimmten die Gastgeber das Geschehen klar. Alexander Piller erhöhte kurz vor der Pause, ehe Umut Doğan und Joker Brandon Lala in Halbzeit zwei den Endstand herstellten. Bruck bleibt damit in der Spitzengruppe und festigt Platz vier.

Die SG Quelle Fürth setzte ihre Serie fort und triumphierte mit 5:2 in Gutenstetten. Dabei sah es zunächst nicht danach aus: Simon Drießlein brachte die Heimelf in Führung (30.), doch Quelle drehte durch Kay Ramthun (35., 44.) und Christian Haag (47.) die Partie innerhalb von 17 Minuten. Zwar verkürzte Dustin Lunz per Strafstoß, doch Haag und Reinholz legten nach und machten alles klar. Quelle Fürth bleibt in bestechender Form und verkürzt den Rückstand auf die Spitze weiter.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte der FC Vorwärts Röslau mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Buckenhofen. Früh traf Korbinian Lang (3.) zur Führung, ehe Henrik Schwinn nach einer halben Stunde ausglich. Die Entscheidung fiel in der 76. Minute, als Julian Ponader die Heimelf jubeln ließ. Röslau zeigte sich kämpferisch stark und verkürzte den Rückstand auf die Nichtabstiegsränge – der Glaube an den Klassenerhalt ist zurück.

Der SV Unterreichenbach bestätigte seine aufsteigende Form mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Weißenburg. Joshua Kurz brachte die Gastgeber in Führung, ehe Doppeltorschütze Xaver Distler noch vor und nach der Pause für die Entscheidung sorgte. Die Elf von Michael Scherbel überzeugt derzeit mit kompakter Defensive und effektiver Chancenverwertung und springt mit dem Sieg auf Platz sieben. Weißenburg dagegen bleibt im Tabellenkeller gefangen.

Ein wichtiger Befreiungsschlag gelang dem TSC Neuendettelsau im direkten Duell der Aufsteiger. Maximilian Hirschmann sorgte früh für die Führung (11.), Paul Beil stellte Mitte der zweiten Halbzeit den Endstand her. Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, standen defensiv stabil und verdienten sich den Sieg vollauf. Neuendettelsau klettert damit auf Platz zehn, während Burgebrach mit elf Punkten weiter unter dem Strich bleibt.