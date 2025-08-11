Münchberg neuer Spitzenreiter – Ammerthal erstmals bezwungen

Der fünfte Spieltag der Landesliga Nordost brachte einen Führungswechsel. FC Eintracht Münchberg übernahm nach einem 2:0-Heimerfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen SV Unterreichenbach die Tabellenspitze. Titelanwärter DJK Ammerthal musste sich bei der SG Quelle Fürth mit 1:2 geschlagen geben und rutschte auf Rang zwei ab.

Erlangen-Bruck trat auswärts dominant auf und ging durch Giuliano Nyary in der 18. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Samuel Arles und Nikola Milovski (Foulelfmeter) auf 3:0. In der Nachspielzeit setzte Nemanja Pejovic mit einem sehenswerten Volley den Schlusspunkt. Feucht beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Philipp Nutz in Unterzahl.

Ein frühes Tor von Muiz Alli nach acht Minuten entschied die Partie. Lauterhofen musste ab der 30. Minute in Unterzahl agieren und blieb auch im fünften Saisonspiel ohne Punktgewinn. Buckenhofen verbesserte sich durch den Auswärtssieg ins Tabellenmittelfeld.

Weißenburg erwischte den besseren Start und führte nach Toren von Dragan Lazarevic und Robin Renner mit 2:0. Nico Plätzer verkürzte für die Hausherren in der 82. Minute, doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit.

Die Oberfranken setzten ihre beeindruckende Frühform fort. Paul Bienek brachte die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, Lukas Köhler sorgte mit seinem achten Saisontor in der 69. Minute für die Entscheidung. Münchberg bleibt damit ungeschlagen und verdrängt Ammerthal von Rang eins. Unterreichenbach kassierte die erste Niederlage der Saison.

Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang die besseren Chancen, scheiterten jedoch mehrfach. Nach der Pause übernahm Weisendorf zunehmend die Initiative. Den entscheidenden Treffer erzielte Niko Bogade in der 73. Minute, als er über links durchbrach und eiskalt vollendete.

Früh ging die SG Quelle durch Kay Ramthun in Führung, ehe Dominik Haller per Strafstoß ausglich. Noch vor der Pause verwandelte Dennis Reinholz ebenfalls vom Punkt zur erneuten Führung. In der zweiten Hälfte drängte der Favorit aus Ammerthal auf den Ausgleich, fand jedoch keinen Weg vorbei am starken SGQ-Schlussmann Alexander Skowronek.

Forchheim stellte die Weichen früh auf Sieg. Tim Basener, Fabian Männlein und Patrick Hoffmann trafen vor der Pause zum 3:0. Yannick Zunder gelang in der Schlussphase der Ehrentreffer, bevor Hoffmann in der Nachspielzeit erneut zuschlug.

Zwei schnelle Treffer von Maximilian Hirschmann und Alexander Roth stellten die Weichen für Neuendettelsau. Matthias Dadder verkürzte noch vor der Pause, doch Moritz Ortner sorgte in der 81. Minute für die Entscheidung. Röslau bleibt damit punktloses Schlusslicht.