Eine umkämpfte Partie lieferten sich die SpVgg Mögeldorf und der SV Lauterhofen. Schlussendlich setzte sich der Aufsteiger knapp mit 5:4 durch. – Foto: Sportfoto Zink / C. Preinl

Münchberg marschiert weiter – Forchheim und Bruck bleiben dran Tabellenführer gewinnt Spitzenspiel in Fürth +++ Erlangen-Bruck feiert 7:0-Kantersieg Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Der FC Eintracht Münchberg behauptet mit einem 4:1-Sieg bei der SG Quelle Fürth souverän die Tabellenspitze. Verfolger Forchheim siegte mit 3:0 in Weißenburg, Erlangen-Bruck schießt Röslau mit 7:0 ab. Ammerthal drehte gegen Schwabach einen Zwei-Tore-Rückstand.

Im Kellerduell trennten sich Buch und Burgebrach mit 2:2. Nico Pinkert brachte die Gäste früh in Führung, bevor Joker Tom Jäckel und Petru Nadrag die Partie vorerst drehten. Marcel Kutzelmann rettete Burgebrach aber spät einen Punkt.

Für Buch bleibt der erste Saisonsieg daher jedoch weiter aus.

In einem wilden Spiel setzte sich die SpVgg Mögeldorf knapp mit 5:4 gegen Lauterhofen durch. Doppeltorschütze Leo Kranich stellte früh auf 2:0, ehe die Gäste mehrfach zurückschlugen. Am Ende sorgten Julian Feeder und Luca Vitalini für den fünften Saisonsieg. Lauterhofen kassierte dagegen die siebte Niederlage im zehnten Spiel.

Tabellenführer Münchberg siegte im Spitzenspiel bei der SG Quelle Fürth klar mit 4:1. Matteo Kolb, Lukas Köhler, Jan Hüttemann und Lucas Primus trafen für die Oberfranken, Fürths Christian Haag gelang nur kurzzeitig der Ausgleich (29. Minute). Münchberg bleibt weiter ungeschlagen an der Spitze. Die Quelle verlor dagegen erstmals vor heimischem Publikum.

Die DJK Ammerthal drehte eine packende Partie gegen den SC 04 Schwabach nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Tore von Dominik Haller, Martin Popp und Noah Pirner bescherten dem Bayernliga-Absteiger den siebten Saisonsieg. Der SC 04 Schwabach ließ nach der frühen Führung zu viele Chancen ungenutzt.

Mit einem Kantersieg schoss sich der FSV Erlangen-Bruck auf Rang drei. Beim 7:0 gegen Röslau trafen Samuel Arles (2), Giuliano Nyary (2), Nemanja Pejovic, Umut Doğan und Tyrell Pankey. Für Röslau war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Verfolger Forchheim feierte in Weißenburg einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Fabian Männlein, Nico Geyer und Niklas Held erzielten die Treffer. Weißenburgs Keeper Maximilian Laub sah zudem Rot. Forchheim bleibt damit erster Jäger von Tabellenführer Münchberg.

Ein spätes Eigentor von Benjamin Schlicker kostete den SV Unterreichenbach den Sieg. Zuvor hatten Armin Danninger und Jonas Bömoser die Partie nach 0:1-Rückstand gedreht. Gutenstetten musste nach einer Roten Karte für Ajdin Kahrimanovic fast eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.

Der SV Buckenhofen setzte sich mit 3:0 gegen Feucht durch. Julian Friedhelm erzielte einen Doppelpack, Andreas Eichenmüller traf ebenfalls. Mit dem Sieg kletterten die Hausherren auf Rang sechs, Feucht bleibt im Tabellenkeller. Für die Gäste war es bereits die sechste Niederlage.