Müller zu Bruck Cup Winterdition mal wieder ein voller Erfolg

Die Hallensaison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein wesentlicher Bestandteil dieser ist auch in diesem Jahr erneut die Müller zu Bruck Cup Winteredition gewesen.
Auch wenn in diesem Jahr die Terminfindung aufgrund der Hallenzeiten erheblich schwerer war, fanden zwischen Mitte Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 acht Hallenturniere statt. Knapp 100 Mannschaften waren dafür an drei Tagen mal wieder in der Marktgemeinde zu Gast.
Der Startschuss für die neue Runde der Winteredition fiel am 14. Dezember. Dort haben sich die Jahrgänge 2016 und 2018 gemessen. Den letzten Turnierblock bildeten wenige Tage später die 2011er, 2013er, 2015er und 2017er Jahrgänge. Eines der sportlichen Highlights stellte zudem mal wieder das U19-Junioren-Turnier am Montagabend dar.
Die Organisatoren und Teilnehmenden betrachten die Müller zu Bruck Cup Winteredition erneut als vollen Erfolg. Alle durften sich, wie gewohnt, über ein gutes spielerisches Niveau freuen. Am wichtigsten ist jedoch, dass es keine schweren Verletzungen zu beklagen gab.
Die Jugend-Fußball-Abteilung des SV Bruckmühl bedankt sich ganz herzlich bei allen freiwilligen Helfern und Zuschauern sowie allen voran bei allen weiteren Unterstützern. Airstyle und die Black Fox World sponsorten erneut tolle Preise. Die SpVgg Unterhaching und die Starbulls Rosenheim stellten zudem jeweils Eintrittskarten zur Verfügung.
Die meine Volksbank Raiffeisen Bank war ebenfalls vor Ort. Für die Kinder gab es die Möglichkeit, Buttons mit dem SVB- oder FC-Bayern-Wappen anzufertigen. Ergänzend dazu wurde ein aktuelles FCB-Trikot mit originaler Unterschrift von Harry Kane verlost. Unsere Partner Getränke Kirner, Metzgerei Killer, REWE Andreas Gruber und die Bäckerei Gschwendtner sorgten mal wieder bestens für das leibliche Wohl.
Die Mädchen- und Damen-Wettbewerben sowie Bambini-Turniere finden Ende Februar in der Bruckmühler Realschulturnhalle statt. Diese werden in Gedenken an dem im Frühjahr 2025 verstobenen Mädchen- und Damen-Verantwortlichen Martin Zellner durchgeführt.