An der Müller zu Bruck Cup Winteredition nahmen erneut zahlreiche Jugend-Teams teil. – Foto: SV Bruckmühl

Müller zu Bruck Cup Winterdition mal wieder ein voller Erfolg Unterschriebenes Kane-Trikot verlost

Die Hallensaison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein wesentlicher Bestandteil dieser ist auch in diesem Jahr erneut die Müller zu Bruck Cup Winteredition gewesen.

Auch wenn in diesem Jahr die Terminfindung aufgrund der Hallenzeiten erheblich schwerer war, fanden zwischen Mitte Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 acht Hallenturniere statt. Knapp 100 Mannschaften waren dafür an drei Tagen mal wieder in der Marktgemeinde zu Gast. Der Startschuss für die neue Runde der Winteredition fiel am 14. Dezember. Dort haben sich die Jahrgänge 2016 und 2018 gemessen. Den letzten Turnierblock bildeten wenige Tage später die 2011er, 2013er, 2015er und 2017er Jahrgänge. Eines der sportlichen Highlights stellte zudem mal wieder das U19-Junioren-Turnier am Montagabend dar.

Müller zu Bruck Cup Winteredition ist erneut rundherum gelungen Die Organisatoren und Teilnehmenden betrachten die Müller zu Bruck Cup Winteredition erneut als vollen Erfolg. Alle durften sich, wie gewohnt, über ein gutes spielerisches Niveau freuen. Am wichtigsten ist jedoch, dass es keine schweren Verletzungen zu beklagen gab. Die Jugend-Fußball-Abteilung des SV Bruckmühl bedankt sich ganz herzlich bei allen freiwilligen Helfern und Zuschauern sowie allen voran bei allen weiteren Unterstützern. Airstyle und die Black Fox World sponsorten erneut tolle Preise. Die SpVgg Unterhaching und die Starbulls Rosenheim stellten zudem jeweils Eintrittskarten zur Verfügung.