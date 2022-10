Müller: „Vollgas geben“ Mittelrheinliga: Der SV Bergisch Gladbach muss nach der Pleite in Arnoldsweiler eine Reaktion gegen Frechen 20 zeigen.

Eine enttäuschende Leistung bot der SV Bergisch Gladbach 09 am vergangenen Wochenende im Mittelrheinliga-Match bei Viktoria Arnoldsweiler. Nach 90 katastrophalen Minuten stand es 0:1 und es hätte durchaus noch schlimmer ausgehen können. Glücklicherweise ist es im Fußball oftmals schnell möglich, eine solche Bruchlandung zu korrigieren. Das haben sich natürlich auch die 09er um Trainer Stefan Müller vorgenommen, wenn es am Sonntag (15 Uhr) in der BELKAW Arena gegen Frechen 20 geht. Ein Selbstläufer wird das aber ganz bestimmt nicht, der Gegner ist in den letzten Wochen richtig gut in Tritt gekommen.

Die 20er gewannen ihre letzten drei Partien und verwiesen dabei auch den FC Hennef mit einem 2:0 in die Schranken. Die Mannschaft von Okan Özbay zeigte in den letzten Wochen, dass sie zu den Top-Teams der Liga gehört und begann eindrucksvoll ihren Aufstieg aus niederen Tabellenregionen. Jetzt scheint das Team in Normalform zu sein, nachdem der Start überraschend schwach war. Vielleicht lag es daran, dass einige neue Spieler in das Team integriert werden mussten. Dazu zählt auch der ehemalige Nullneuner Patrick Friesdorf, der als Außenstürmer letzte Saison noch mehr als 20 Treffer für das Team von Stefan Müller erzielte und den es zu kontrollieren gilt. Für Gefahr vor dem Tor sorgt aber auch Armando Rexhpaj, der zuletzt beide Treffer zum 2:1-Erfolg über Vichttal beisteuerte und schon viermal traf. In der Abwehr steht mit Robin Ahns ein weiterer Kicker, der in der vergangenen Rückrunde an der Strunde überzeugte.

Das Hauptaugenmerk der Nullneuner liegt aber auf dem eigenen Team. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge muss jetzt schnell wieder der richtige Kurs eingeschlagen werden. „Wir müssen vielleicht einfach mal den Kopf ausschalten“, fordert Trainer Stefan Müller, „um wieder Spielwitz, Spielfreude und Leichtigkeit an den Tag zu legen.“ Dafür wollen Trainer und Mannschaft in dieser Woche Lösungen erarbeiten. „Wir müssen die Situation annehmen und Vollgas geben“, fordert der Coach, der die derzeit fehlende Leichtigkeit durch Arbeit und Fleiß kompensieren möchte, um gemeinsam, die herausfordernde Situation zu meistern.