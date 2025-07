Müller: "Unsere Wunschspieler haben wir bekommen"

In der Transferpolitik des SC wird in erster auf Diversität geachtet, denn der jüngste Zugang ist 18 Jahre alt, während der älteste Akteur 29 Jahre auf dem Buckel hat. Hinzu kommt die Verschiedenheiten der Ligen, in denen die Spieler Erfahrungen sammelten. Von der C-Liga bis hin zur vierthöchsten Spielklasse Deutschlands ist alles dabei. Die Neuverpflichtungen sind Calvin Stark (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Kassim Knelles (1.FC Düren), die Brüder Francesco und Giuliano Antonucci (beide TuS Köln-Ehrenfeld 1865), Dalan Fischer (DJK Südwest Köln), Altay Sengül (SV Gremberg Humboldt 60/62), Justin Raider, (SC Meschenich), Antonino Castro (SC Meschenich), Kaan Özsoy (Germania Zündorf).

Noch nicht fertig mit der Kaderplanung

Auch in der kommenden Spielzeit wird man, dank des 13 Ranges, in der Bezirksliga auftreten. Für das kommende Jahr wird daher die Kaderplanung sehr akribisch angegangen. Mit den neun Zugängen und einigen wichtigen Zusagen für die kommende Saison, sind die Kölner schon gut aufgestellt. Allerdings ist die Planung noch nicht abgeschlossen. "Dadurch das ein Wort und Handschlag in der heutigen Jugend bei einigen wenigen nichts mehr wert sind, scheint es so, als hätten wir eine klitzekleine Baustelle auf den Flügelpositionen, die wir aber denke ich auch noch geschlossen bekommen werden" sagte Müller.

In Kürze wird das Training in Köln aufgenommen, um sich bestmöglich vorzubereiten. "Wir werden am 08.07., also morgen mit der Leistungsdiagnostik starten und dann richtig Gas geben" erzählte der Übungsleiter.

Doch nicht nur im Bereich des Kaders wird hart gearbeitet. "Für das rundum Wohlfühlpaket haben wir auch die Kabine komplett umgebaut , bisschen professionalisiert und modernisiert", verriet der Cheftrainer.

Die Anhänger der Schwarz-Weißen dürfen sich sicherlich auf weitere Zugänge und/oder Verlängerungen freuen. "Während der Vorbereitung könnte noch der ein oder andere Neuzugang dazukommen", heißt es in der Instagram-Story auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins.