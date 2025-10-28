– Foto: süd

Müller übernimmt das Ruder beim SC Brühl Der 47-Jährige soll den Aufsteiger stabilisieren und wieder auf Kurs bringen.

Der SC Brühl hat einen neuen Cheftrainer: Marcel Müller, zuletzt Coach des 1. FC Grevenbroich-Süd in der Bezirksliga Niederrhein, übernimmt ab sofort das Schlusslicht der Bezirksliga Staffel 1 Mittelrhein. Der 47-Jährige tritt damit die Nachfolge von Arif Cinar an, der nach sechs Spieltagen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Interimstrainer Ganesh Pundt wird Müller übergeben, der künftig gemeinsam mit Ivo Velinov an der Seitenlinie stehen wird.

Für Müller ist der Name Brühl ein entscheidender Reiz. „Es ist nicht ausschlaggebend gewesen, welchen Tabellenplatz das Team belegt", sagt er. „Der SC Brühl ist ein Verein mit Tradition, und ich würde gerne dabei helfen, den Verein dahin zu bringen, wo er vielleicht vor einigen Jahren mal war – oder zumindest jetzt in ruhigere Fahrwasser, damit es in der Bezirksliga wieder erfolgreich läuft.“ Der neue Coach sieht in der Aufgabe vor allem eine Chance: „Der SC Brühl ist halt immer noch ein klangvoller Name. Das reizt – und mit der Power, die der Verein und das Umfeld haben, ist das auf jeden Fall machbar.“ Müller: "Es fehlt ein Erfolgserlebnis"

Müller hat sich bereits ein Bild von seiner neuen Mannschaft gemacht. „Ich habe mir schon die eine oder andere Trainingseinheit angeschaut und das Spiel am Wochenende gegen Südwest gesehen, wo sie definitiv nicht die schlechtere Mannschaft waren“, erklärt er. „Sie müssen sogar führen zur Halbzeit, haben gute Chancen. Aber wie es dann nun mal so ist: Stehst du oben, machst du die Tore – stehst du unten, machst du sie nicht. Ich glaube, da fehlt einfach so ein Erfolgserlebnis, um wieder in die Spur zu kommen.“ Der erfahrene Trainer sieht trotz des Tabellenplatzes genügend Qualität im Kader: „Die Mannschaft gut genug ist, um die Ziele zu erreichen. Da bin ich mir ziemlich sicher“, betont Müller. Entscheidend seien nun „viele Gespräche, viel Fingerspitzengefühl“ – und das Vertrauen in die eigene Stärke. „Die Jungs müssen wieder an sich glauben, sie brauchen ein Erfolgserlebnis. Dann kommt das, glaube ich, wieder von alleine.“